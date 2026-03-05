Переможниця романтичного реаліті Холостяк 13 Інна Бєлєнь потрапила до лікарні.

Блогерка, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, повідомила про погіршення здоров’я у своїх сториз.

Інна Бєлєнь у лікарні – що відомо

Бєлєнь пояснила, що не просто так не виходила у сториз останні чотири дні. Виявилося, що зі Львова, куди їздила Інна, вона повернулася до Харкова із лівосторонньою пневмонією.

– Важко дихати, особливо лежачи, кашель провокує кам’яний живіт, і я стала менше відчувати рухи малечі. Я плакала, бо як можна було на 34-му тижні вагітності так захворіти. Але вже, як є. Головне, щоб я одужала, і це не прискорило появу доці, – розповіла майбутня мама.

Зараз Бєлєнь проходить лікування і сподівається, що хвороба не вплине на перебіг вагітності. Інна вже дізналася про результати обстеження, зокрема кардіотокографії (КТГ).

– КТГ у нас на 9 балів. Тому паніку прибрала, просто вважаю, що відпочиваю в санаторії в центрі Харкова, – заспокоїла підписників Інна.

Блогерка та її чоловік Іван Яловенко очікують народження дитини у квітні. Під час гендер-паті подружжя дізналося, що у них буде донька.

Фото: Інна Бєлєнь

