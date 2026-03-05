Победительница романтического реалити Холостяк 13 Инна Белень попала в больницу.

Блогер, которая находится на последних месяцах беременности, сообщила об ухудшении здоровья в своих сториз.

Инна Белень в больнице – что известно

Белень объяснила, что не просто так не выходила в сториз последние четыре дня. Оказалось, что из Львова, куда ездила Инна, она вернулась в Харьков с левосторонней пневмонией.

– Трудно дышать, особенно лежа, кашель провоцирует каменный живот, и я стала меньше чувствовать движения малютки. Я плакала, потому что как можно было на 34-й неделе беременности так заболеть. Но уже, как есть. Главное, чтобы я выздоровела, и это не ускорило появление дочки, – рассказала будущая мама.

Сейчас Белень проходит лечение и надеется, что болезнь не повлияет на течение беременности. Инна уже узнала результаты обследования, в частности кардиотокографии (КТГ).

– КТГ у нас на 9 баллов. Поэтому панику убрала, просто считаю, что отдыхаю в санатории в центре Харькова, – успокоила подписчиков Инна.

Блогер и ее муж Иван Яловенко ожидают рождения ребенка в апреле. Во время гендер-пати супруги узнали, что у них будет дочь.

Фото: Инна Белень

