Українська співачка MamaRika, яка з маленьким сином фактично застрягла в Дубаї через атаку Ірану на ОАЕ, змогла дістатися дому.

Радісною новиною та зворушливими кадрами зустрічі з чоловіком Сергієм Середою зірка поділилася у своїх соцмережах.

MamaRika дісталася України

Свій пост артистка почала з довгоочікуваних слів: “Ми вдома”, адже протягом трьох тижнів їй з малюком довелося пережити чимало.

Почалося все з кишкової інфекції, а звершилося закриттям повітряного простору. Раніше у розмовних сториз MamaRika детально описувала свої “пригоди”. За її словами, ці тижні були одними з найважчих за довгий час.

– Мабуть все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу, я офіційно безстрашна і безсмертна, – з гумором заявила співачка.

Артистка розповіла, що дорога додому тривала три дні, а шлях пролягав через Єгипет і Молдову. MamaRika подякувала усім, хто хто хвилювався, а також своєму чоловіку, “який підняв пів світу”, щоби вона із сином змогла повернутися.

– Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі, – резюмувала співачка.

Через форс-мажор MamaRika не змогла вчасно розпочати свій всеукраїнський тур, що мав стартувати 7-8 березня з Південноукраїнська та Миколаєва.

