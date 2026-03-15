Пішов з життя відомий в Україні дідусь Толя.

Дід Толя, який був справжньою зіркою українських соцмереж, пішов з життя, повідомив під час ефіру у TikTok його внук.

– Тільки що подзвонили до моєї мами і сказали, що діда не стало, так. Ми робили все, що можливо. Ми робили все, що можливо, – розповів він.

За його словами, вчора йому провели операцію з ампутації кінцівки. Йому було 88 років.

Родом із Хмельниччини, дідусь здобув популярність завдяки каверу на пісню Стефанія гурту Kalush Orchestra.

До речі, 16 лютого у Києві у віці 79 років, в Олександрівській лікарні помер відомий лікар-психіатр, правозахисник, дисидент і колишній політв’язень Семен Глузман.

