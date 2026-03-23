Певица Елена Тополя рассказала, как продвигается расследование дела о шантаже с использованием еt интимных видео. Артистка сообщила, что дело не стоит на месте и уже есть некоторые результаты.

Шантаж с использованием личных видео — Тополя поделилась подробностями

Елена отметила, что пока не готова делиться подробностями, однако ситуация вокруг расследования изменилась и не стоит на месте. Певица пообещала, что позже обязательно расскажет обо всем в своих соцсетях. Об этом она сказала журналистке программы Утро в большом городе Ксении Малинюк.

Более того, Елена планирует назвать имя заказчика, потому что уже на 100% знает, кто стоит за сливом ее интимных видео.

Сейчас смотрят

— Будут минутные видео, где я буду рассказывать о ходе расследования. Сейчас идет досудебное следствие, но у нас уже много интересного, — подчеркнула Тополя.

Артистка заверила, что это не пиар-кампания с ее стороны, поскольку ее суть глубоко отличается от подобного поведения.

— Этот человек, который все это сделал, — это человек гнилой, изнутри. Все, что было в его намерениях, и то, что он сделал, — это недопустимо. Будет справедливость, я вам это обещаю, — подчеркнула Елена.

Напомним, в январе этого года Елена Тополя стала жертвой шантажа. Певице угрожали распространением ее интимных видео в сети. Злоумышленник требовал от нее $75 тыс. (более 3,2 млн грн), однако его быстро задержала полиция.

Видео все же слили в сеть. Тогда исполнительница подчеркнула, что не собирается прятаться или стыдиться, ведь стыд должны испытывать те, кто совершил преступление.

Источник : Ранок у великому місті

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.