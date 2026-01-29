Співачка Олена Тополя, який погрожували злиттям інтимних відео, стала головною героїнею соціального проєкту.

Артистка знялася у серії фото, що лягли в основу календаря Моє тіло – мій голос.

Олена Тополя знялася для календаря

Світлини для проєкту зірка обрала доволі відверті – по одній на кожен місяць. Кожен знімок супроводжує маніфест, як-от “моя сексуальність – це частина моєї сили”, “моє тіло – мій вибір”, “різноманітність – це краса” та інші.

Окремо зазначено, що календар формує свідоме та поважне ставлення до сексуальності, тілесної автономії й особистих кордонів, акцентуючи на правах людини та гендерній рівності.

– Цей календар народився з мого глибокого переконання, що кожна людина має право на свої кордони, на своє “так” і “ні”, на свободу любити себе та своє тіло без сорому чи страху. Я написала важливі слова на своєму тілі, бо це мій голос, моя сила і мій вибір, – переконана Олена Тополя.

Проєкт втілено спільно з ГО Дівчата, де наголосили, що календар може бути корисним у роботі з підлітками й молоддю, а також у професійній діяльності освітян і психологів.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж зазначають, що це вдала ідея. Адже співачка одразу заявила, що не збирається соромитися через шантаж, бо нічого не порушувала, нічого поганого не зробила, і має повне право на особисте життя.

Круто!

Розкішна!

Це найкраща колаба! Той момент, коли з лимонів ви створили лимонад.

Оленочко, ви – неймовірна, чудова, найкраща! Творець дуже любить сильних і незламних, а ви – така! – пишуть люди.

Під час скандалу Олену Тополю підтримало чимало зірок та інфлюенсерів. Зокрема акторка Наталка Денисенко написала, що болісно переживає публічне цькування жінок за сексуальність та жіночність.

