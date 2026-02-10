Оргкомітет Національної музичної премії Yuna оголосив імена номінантів 2026 року.

Церемонія стане ювілейною, адже нагороди вручатимуть уже вп’ятнадцяте.

Премія Yuna 2026 оголосила номінантів

Цього року за статуетки змагатимуться артисти у 13 категоріях. Організатори також готують спецпроєкт до річниці — визначать 15 найвпливовіших артистів за останні 15 років.

Лідеркою за кількістю згадок стала співачка Jerry Heil, яка претендує на перемогу одразу в семи номінаціях. Слідом за нею йде Надя Дорофєєва з п’ятьма номінаціями, Альона Омаргалієва отримала чотири шанси на перемогу.

Важливим нововведенням цьогорічної премії стала категорія Найкраща нова версія. У ній журі відзначатиме кавери та сучасні переосмислення відомих хітів, які вийшли протягом 2025 року. Крім того, організатори оновили склад журі.

Премія Yuna 2026 – повний список номінантів

Найкраща пісня

Alena Omargalieva — Мужчина

Alena Omargalieva & Кралиця — Не п’яна-Закохана

Drevo — Смарагдове небо

Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця

Jerry Heil — Додай гучності (12 points)

Найкращий виконавець

Cheev

Drevo

Max Barskih

Monatik

Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

Alena Omargalieva

Dorofeeva

Jerry Heil

Kola

MamaRika

Анна Трінчер

Найкращий попгурт

100лиця

Chico & Qatoshi

Kazka

Molodi

The Byca

Найкращий рок-гурт

O. Torvald

Pianoбой

Ziferblat

Скай

хейтспіч

Найкращий дует/колаборація

Adam & Sasha Norova — Ay Ay

Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана

Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль

Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця

Jerry Heil & Yarmak — З якого ти поверху неба?

Хіп-хоп хіт

Jerry Heil — На килимі

Otoy — Пасма

Skofka — Стаємо сильнішими

Yarmak — Заповіт

Кажанна — boy

Найкращий відеокліп

Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана

Dorofeeva — Японія

Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль

Jamala — Ми ховаємся

Jerry Heil — Додай гучності (12 points)

Відкриття року

Damnitskyi

Sasha Norova

The Byca

Zwyntar

Кажанна

Найкраща нова версія

Domiy & Бумбокс — Дитина (Бумбокс cover)

Oks — Роман (Неангели cover)

Tvorchi — Мила моя (Володимир Івасюк cover)

Volodymyr Dantes — Одинокая (Ірина Білик cover)

Наталія Могилевська & Lely45 — Відправила Message (Наталія Могилевська cover)

Христина Соловій & Ірина Білик — Франсуа (Ірина Білик cover)

Найкращий альбом

Dakh Daughters — Pandora’s Box

Dakhabrakha — Ptakh

Jerry Heil — Архетипи

The Maneken — Nova Era

Курган & Agregat — Поле каніфолі

МУР — Ребелія [1991]

Паліндром — Машина для трансляції снів

Найкраща концертна подія

Max Barskih — Шоу у Палаці спорту

Monatik — Серія концертів I.V.

Артем Пивоваров — 7 шоу в Палаці спорту

Наталія Могилевська — Ювілейне шоу

Шугар — Шоу у Палаці спорту

Найкраща пісня до фільму

Alyona Alyona — А хто хейтить (OST 10 Блогерят)

Dorofeeva — Муракамі (OST Песики)

Jerry Heil & Monatik & Eugen Khmara — Вимолив (OST Відпустка наосліп)

Shumei — Гуде вітер вельми в полі (OST Малевич)

Жадан/Турчинов — Мишоловка (OST Мишоловка)

Карна — Атоми (OST Каховський об’єкт)

Михайло Хома & Eugen Khmara — Там, де Різдво (OST Потяг до Різдва)

Тіна Кароль — Вогники (OST Вартові Різдва)

Список номінантів формувався на основі радіоротацій, телевізійних ефірів та популярності треків на стримінгових платформах з 1 січня по 31 грудня 2025 року.

Переможців оголосять 15 квітня у київському Палаці Україна. Квитки на подію вже є у продажу.

Фото: премія Yuna

