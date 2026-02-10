Оголошено номінантів ювілейної премії Yuna 2026: лідирує Jerry Heil
- Церемонія Національної музичної премії Yuna стане ювілейною.
- Цього року артисти змагаються у 14 номінаціях.
- За Jerry Heil за кількістю номінацій йдуть Надя Дорофєєва та Альона Омаргалієва.
Оргкомітет Національної музичної премії Yuna оголосив імена номінантів 2026 року.
Церемонія стане ювілейною, адже нагороди вручатимуть уже вп’ятнадцяте.
Премія Yuna 2026 оголосила номінантів
Цього року за статуетки змагатимуться артисти у 13 категоріях. Організатори також готують спецпроєкт до річниці — визначать 15 найвпливовіших артистів за останні 15 років.
Лідеркою за кількістю згадок стала співачка Jerry Heil, яка претендує на перемогу одразу в семи номінаціях. Слідом за нею йде Надя Дорофєєва з п’ятьма номінаціями, Альона Омаргалієва отримала чотири шанси на перемогу.
Важливим нововведенням цьогорічної премії стала категорія Найкраща нова версія. У ній журі відзначатиме кавери та сучасні переосмислення відомих хітів, які вийшли протягом 2025 року. Крім того, організатори оновили склад журі.
Премія Yuna 2026 – повний список номінантів
Найкраща пісня
- Alena Omargalieva — Мужчина
- Alena Omargalieva & Кралиця — Не п’яна-Закохана
- Drevo — Смарагдове небо
- Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця
- Jerry Heil — Додай гучності (12 points)
Найкращий виконавець
- Cheev
- Drevo
- Max Barskih
- Monatik
- Артем Пивоваров
Найкраща виконавиця
- Alena Omargalieva
- Dorofeeva
- Jerry Heil
- Kola
- MamaRika
- Анна Трінчер
Найкращий попгурт
- 100лиця
- Chico & Qatoshi
- Kazka
- Molodi
- The Byca
Найкращий рок-гурт
- O. Torvald
- Pianoбой
- Ziferblat
- Скай
- хейтспіч
Найкращий дует/колаборація
- Adam & Sasha Norova — Ay Ay
- Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана
- Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль
- Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця
- Jerry Heil & Yarmak — З якого ти поверху неба?
Хіп-хоп хіт
- Jerry Heil — На килимі
- Otoy — Пасма
- Skofka — Стаємо сильнішими
- Yarmak — Заповіт
- Кажанна — boy
Найкращий відеокліп
- Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана
- Dorofeeva — Японія
- Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль
- Jamala — Ми ховаємся
- Jerry Heil — Додай гучності (12 points)
Відкриття року
- Damnitskyi
- Sasha Norova
- The Byca
- Zwyntar
- Кажанна
Найкраща нова версія
- Domiy & Бумбокс — Дитина (Бумбокс cover)
- Oks — Роман (Неангели cover)
- Tvorchi — Мила моя (Володимир Івасюк cover)
- Volodymyr Dantes — Одинокая (Ірина Білик cover)
- Наталія Могилевська & Lely45 — Відправила Message (Наталія Могилевська cover)
- Христина Соловій & Ірина Білик — Франсуа (Ірина Білик cover)
Найкращий альбом
- Dakh Daughters — Pandora’s Box
- Dakhabrakha — Ptakh
- Jerry Heil — Архетипи
- The Maneken — Nova Era
- Курган & Agregat — Поле каніфолі
- МУР — Ребелія [1991]
- Паліндром — Машина для трансляції снів
Найкраща концертна подія
- Max Barskih — Шоу у Палаці спорту
- Monatik — Серія концертів I.V.
- Артем Пивоваров — 7 шоу в Палаці спорту
- Наталія Могилевська — Ювілейне шоу
- Шугар — Шоу у Палаці спорту
Найкраща пісня до фільму
- Alyona Alyona — А хто хейтить (OST 10 Блогерят)
- Dorofeeva — Муракамі (OST Песики)
- Jerry Heil & Monatik & Eugen Khmara — Вимолив (OST Відпустка наосліп)
- Shumei — Гуде вітер вельми в полі (OST Малевич)
- Жадан/Турчинов — Мишоловка (OST Мишоловка)
- Карна — Атоми (OST Каховський об’єкт)
- Михайло Хома & Eugen Khmara — Там, де Різдво (OST Потяг до Різдва)
- Тіна Кароль — Вогники (OST Вартові Різдва)
Список номінантів формувався на основі радіоротацій, телевізійних ефірів та популярності треків на стримінгових платформах з 1 січня по 31 грудня 2025 року.
Переможців оголосять 15 квітня у київському Палаці Україна. Квитки на подію вже є у продажу.
Фото: премія Yuna