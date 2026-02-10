Оргкомітет Національної музичної премії Yuna оголосив імена номінантів 2026 року.

Церемонія стане ювілейною, адже нагороди вручатимуть уже вп’ятнадцяте.

Премія Yuna 2026 оголосила номінантів

Цього року за статуетки змагатимуться артисти у 13 категоріях. Організатори також готують спецпроєкт до річниці — визначать 15 найвпливовіших артистів за останні 15 років.

Зараз дивляться

Лідеркою за кількістю згадок стала співачка Jerry Heil, яка претендує на перемогу одразу в семи номінаціях. Слідом за нею йде Надя Дорофєєва з п’ятьма номінаціями, Альона Омаргалієва отримала чотири шанси на перемогу.

Важливим нововведенням цьогорічної премії стала категорія Найкраща нова версія. У ній журі відзначатиме кавери та сучасні переосмислення відомих хітів, які вийшли протягом 2025 року. Крім того, організатори оновили склад журі.

Премія Yuna 2026 – повний список номінантів

Найкраща пісня

  • Alena Omargalieva — Мужчина
  • Alena Omargalieva & Кралиця — Не п’яна-Закохана
  • Drevo — Смарагдове небо
  • Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця
  • Jerry Heil — Додай гучності (12 points)

Найкращий виконавець

  • Cheev
  • Drevo
  • Max Barskih
  • Monatik
  • Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

  • Alena Omargalieva
  • Dorofeeva
  • Jerry Heil
  • Kola
  • MamaRika
  • Анна Трінчер

Найкращий попгурт

  • 100лиця
  • Chico & Qatoshi
  • Kazka
  • Molodi
  • The Byca

Найкращий рок-гурт

  • O. Torvald
  • Pianoбой
  • Ziferblat
  • Скай
  • хейтспіч

Найкращий дует/колаборація

  • Adam & Sasha Norova — Ay Ay
  • Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана
  • Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль
  • Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця
  • Jerry Heil & Yarmak — З якого ти поверху неба?

Хіп-хоп хіт

  • Jerry Heil — На килимі
  • Otoy — Пасма
  • Skofka — Стаємо сильнішими
  • Yarmak — Заповіт
  • Кажанна — boy

Найкращий відеокліп

  • Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана
  • Dorofeeva — Японія
  • Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль
  • Jamala — Ми ховаємся
  • Jerry Heil — Додай гучності (12 points)

Відкриття року

  • Damnitskyi
  • Sasha Norova
  • The Byca
  • Zwyntar
  • Кажанна

Найкраща нова версія

  • Domiy & Бумбокс — Дитина (Бумбокс cover)
  • Oks — Роман (Неангели cover)
  • Tvorchi — Мила моя (Володимир Івасюк cover)
  • Volodymyr Dantes — Одинокая (Ірина Білик cover)
  • Наталія Могилевська & Lely45 — Відправила Message (Наталія Могилевська cover)
  • Христина Соловій & Ірина Білик — Франсуа (Ірина Білик cover)

Найкращий альбом

  • Dakh Daughters — Pandora’s Box
  • Dakhabrakha — Ptakh
  • Jerry Heil — Архетипи
  • The Maneken — Nova Era
  • Курган & Agregat — Поле каніфолі
  • МУР — Ребелія [1991]
  • Паліндром — Машина для трансляції снів

Найкраща концертна подія

  • Max Barskih — Шоу у Палаці спорту
  • Monatik — Серія концертів I.V.
  • Артем Пивоваров — 7 шоу в Палаці спорту
  • Наталія Могилевська — Ювілейне шоу
  • Шугар — Шоу у Палаці спорту

Найкраща пісня до фільму

  • Alyona Alyona — А хто хейтить (OST 10 Блогерят)
  • Dorofeeva — Муракамі (OST Песики)
  • Jerry Heil & Monatik & Eugen Khmara — Вимолив (OST Відпустка наосліп)
  • Shumei — Гуде вітер вельми в полі (OST Малевич)
  • Жадан/Турчинов — Мишоловка (OST Мишоловка)
  • Карна — Атоми (OST Каховський об’єкт)
  • Михайло Хома & Eugen Khmara — Там, де Різдво (OST Потяг до Різдва)
  • Тіна Кароль — Вогники (OST Вартові Різдва)

Список номінантів формувався на основі радіоротацій, телевізійних ефірів та популярності треків на стримінгових платформах з 1 січня по 31 грудня 2025 року.

Переможців оголосять 15 квітня у київському Палаці Україна. Квитки на подію вже є у продажу.

Читайте також
Тріумф Bad Bunny, магія Леді Гаги та триб’ют Оззі Озборну: хто отримав Греммі 2026
Grammy 2026

Фото: премія Yuna

Пов'язані теми:

Премія Yuna
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.