Співачка Джамала розкрила власні звички, які допомагають їй підтримувати здоровʼя.

За лаштунками шоу єПитання на Новому, зірка зізналася, скільки разів на день їсть, що в її меню та які слабкості має.

Що їсть Джамала

Артистка зазначає, що намагається харчуватися збалансовано, щоб у раціоні були присутні білки, жири та вуглеводи. Найбільше Джамала любить сніданки.

– Це може бути омлет з куркою або сосискою, авокадо, овочі та багато зелені. Або ж хлібець із сиром Філадельфія чи лососем. Обов’язково – чорна кава і шматочок чорного шоколаду, – розповіла переможниця Євробачення 2016.

Співачка додала, що зазвичай їсть двічі на день, але обходиться без перекусів. Єдине, що може дозволити собі, – це чорна кава.

– На обід може бути суп, а також булгур, гречка, паста чи рис у поєднанні з м’ясом, куркою або рибою, салат і побільше зелені. Протягом дня намагаюся пити достатньо води. Ввечері – щось легке або просто чай, – уточнює знаменитість.

Втім, Джамала не відмовляє собі у так званих guilty pleasure – заборонених задоволеннях. До них вона відносить поєднання тіста і м’яса: манти, пельмені, янтик, шаурму, пасту.

– Я дозволяю собі таку їжу в першій половині дня, приблизно 1-2 рази на тиждень. Десерти їм дуже рідко. Якщо й дозволяю, то щось шоколадне, наприклад брауні, – каже Джамала.

Також співачка не забуває про фізичну активність та піклується про здоровʼя, зокрема регулярно робить аналіз крові та приймає вітаміни.

