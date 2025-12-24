Микита Добринін висловився про український шоубізнес та зізнався, що його дратує у творчості артистів.

Телеведучий став новим героєм рубрики 55 за 5 в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2, прем’єра якої відбудеться 25 грудня о 07:00.

Добринін про українский шоубіз

Ведуча Аліна Шаманська поцікавилася у Добриніна, що, на його думку, варто було б заборонити українському шоубізнесу.

Микита відверто зізнався, що не розуміє тенденції, коли артисти перекладають старі пісні українською мовою замість того, щоб створювати нові хіти. Також телеведучий розкритикував тих, хто копіює російський контент.

– Переспівувати старі пісні українською – для мене, чесно, це крінж. Коли деякі артисти переспівують російськомовні пісні українською – це дивно. Невже ти не можеш створити новий хіт? Ти ж до цього їх створював. Краще генерувати якийсь новий продукт. І ще не копіювати російський контент, – висловився Добринін.

Микита не став називати конкретні імена артистів, однак варто зазначити, що після початку повномасштабної війни свої хіти українізували Дмитро Монатик, Макс Барських, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Quest Pistols, Тіна Кароль та інші.

А ось Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, відмовляється перекладати свої російськомовні пісні, через що його неодноразово критикували у мережі.

