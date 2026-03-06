Українська акторка та телеведуча Олена Кравець відверто розповіла про зміни у стосунках з чоловіком, який восени минулого року приєднався до лав ЗСУ.

Зірка зізналася, що зараз не готова детально обговорювати особисте життя, однак зазначила, що побачила Сергія з іншого боку.

Кравець про стосунки з чоловіком

Артистка пояснила, що дуже обережно коментує тему шлюбу та стосунків у публічному просторі, адже це стосується не лише її.

– В цій історії є, як мінімум, мій чоловік, мої діти, мій тато і його батьки. І я, умовно кажучи, відповідаю за них всіх, – сказала Кравець.

Єдине, що Олена може сказати точно, – це те, що родина пережила переломний момент у жовтні 2025 року, коли Сергій пішов у військо.

– Все дуже змінилося, тому що просто радикально змінився він. Я це пояснюю певною чоловічою ініціацією: він опинився в обставинах, у яких не можна не дорослішати. Залишатись треба іноді скелею, іноді стрижнем. Мені здається, що в нього змінилася картина світу, і він переоцінив багато чого в своєму житті, – поділилася акторка.

Через службу подружжю не вдається часто бачитися. Водночас, за словами Олени Кравець, кожна зустріч змушує її по-новому дивитися на чоловіка.

– Я усвідомлюю, що мені подобається, що я бачу. І я його таким не знаю, – зізналася вона.

Олена додала, що поки не готова розповідати більше, але зазначила, що “тенденція не погана”.

Нагадаємо, раніше в мережі з’явилися чутки про можливий розрив пари. Наприкінці січня Олена прокоментувала припущення, зазначивши, що між нею та Сергієм “усе складно”.

Втім, у лютому чоловік приїхав на її виставу у Дніпрі, яка відбулася у День закоханих, зробивши акторці сюрприз.

Джерело : Маша Єфросиніна

