У перший день літа свій день народження відзначає ведучий Микола Луценко. Він добре відомий усім глядачам каналів ICTV та ICTV2 завдяки програмі Миколина погода, яку веде вже 30 років.

Щоранку по буднях Микола Луценко повідомляє усім, чого чекати від погоди протягом дня. З нагоди народин Факти ICTV розповідають, що відомо про ведучого та яким був його шлях.

Цікаві факти про Миколу Луценка

На телебачення артист потрапив 1996 року — це був канал ICTV. Тоді ведучий щоразу перевтілювався в різних персонажів, поєднуючи прогноз із костюмованою сценкою.

Повернувшись зі своєю легендарною програмою на ICTV2, Микола Луценко виробив фіомвий стиль — піджак, яскрава сорочка та метелик.

Окрім телекар’єри, ведучий майже 25 років працював у Київському театрі юного глядача. Також він зарекомендував себе як актор дубляжу, озвучивши чимало персонажів, найупізнаваніший з яких — батько Панди Кунг-Фу, селезень Пін.

Майже десять років тому Луценко переніс інсульт, після якого майже втратив здатність говорити, але не жагу до життя. Він щодня виконував вправи для голосу, і наполегливість дала результат — голос відновився.

З 2025 року Микола Луценко повернувся на телебачення. Побачити його прогнози можна у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 в етері, або ж у записі на YouTube.

Микола Луценко в рубриці 55 за 5

З нагоди 72-річчя пана Миколи ведуча Аліна Шаманська запросила його до рубрики 55 за 5 у програмі Ранок у великому місті.

Зірковий ведучий розповів, як ставиться до “хороших руських”, чи жалкує про те, що так і не створив сім’ю, та як вийшов із депресії без допомоги медикаментів.

Також Микола Миколайович розповів хто з українських співаків та співачок подобається йому найбільше:

Інтерв’ю Миколи Луценка в програмі Ранок у великому місті на ICTV2 вийде вже цього четверга, 4 червня, о 07:00.

