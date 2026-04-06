Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя пояснив, чому новина про розлучення зі співачкою Оленою Тополею (раніше Alyosha) не з’явилася у форматі спільної публікації, як це нерідко роблять зіркові пари.

Як виявилося, причиною стали технічні обмеження через блокування у соцмережах. Наразі допис про розрив залишився лише на сторінці музиканта, тоді як зі сторінки Олени він зник.

Тарас Тополя про відписки в Instagram

Тарас заявив, що не відписувався від колишньої дружини і планував зробити допис про розлучення спільним. Водночас він припустив, чому цього не сталося.

— Мабуть, хтось заблокував іншого, тому так і сталося. У моїх планах це мала бути спільна публікація. Я не відписувався від неї. Якщо хтось когось блокує, автоматично видаляється підписка. Я ніяких таких дій не робив, — запевнив Тарас Тополя у проєкті Очі в очі.

Артист додав, що повноцінно бере участь у житті трьох дітей, а всі матеріальні питання та графік виховання вони з Оленою зафіксували у спеціальному договорі.

Тарас Тополя про життя після розлучення

Музикант підкреслив, що не зважає на спроби хейтерів виставити його в негативному світлі, адже виконує всі свої зобов’язання.

— Мене совість не мучить стосовно того, як у нас відбулося розлучення і як я продовжую виконувати свої функції як батько, — наголосив співак.

Окремо Тарас Тополя згадав ситуацію зі зливом інтимних відео, якими шантажували Олену.

Попри розрив, він публічно підтримав ексдружину, заявивши, що не міг вчинити інакше. Раніше артист також розповідав про спроби зламати його телефон і розсилку повідомлень від його імені друзям та знайомим.

