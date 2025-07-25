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Ілона Гвоздьова показала, як реагує на хейт – промовисте фото

Ілона Гвоздьова
Фото: Ілона Гвоздьова

Хореографка Ілона Гвоздьова відреагувала на відвертий хейт у коментарях промовистим фото. Щоправда, не всі шанувальники оцінили його.

Ілона Гвоздьова відповіла хейтерам

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото з поясненням, чи хвилюють її критичні коментарі під дописами. На першому знімку Гвоздьова, нахилившись, порається у саду. Ця поза видалася їй влучною для відповіді хейтерам.

– До с*аки мені ваші коментарі, – підписала світлину танцівниця.

Ілона Гвоздьова відповіла хейтерам

Фото: Ілона Гвоздьова/Instagram

На другій світлині Ілона навела приклади коментарів, що змусили її відповісти. Усі вони стосувалися її зовнішності.

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Реакція мережі на відповідь Гвоздьової

Підписники хореографки оцінили й фото, й послання на ньому, підтримавши улюблену артистку.

  • І це пишуть жінки? Мій шок в шоці, що з вами робиться?
  • І с*ака, до речі, дуже гарна!
  • Ілоно, ви супер! У вас потужна енергія, а люді тупі тільки можуть написати.
  • Молодець. Так тримати с*аку!
  • Мʼязи які! А люди, як завжди, все про себе пишуть.

Щоправда, знайшлися серед фоловерів і ті, кому не сподобалася така відповідь. На їхню думку, артистка мала б бути вище за хейт. Ілона Гвоздьова натомість зауважила, що періодично свою думку слід доносити у спосіб, зрозумілий критикам.

– Бо розуму там мало і високі промови точно не для нього. І інколи мені хочеться просто до відповіді підійти з гумором, – пояснила танцівниця.

Якось акторка Наталка Денисенко зняла ціле відеозвернення до хейтерів. У ньому вона використала реальні критичні коментарі із соцмереж у свій бік.

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