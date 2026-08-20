Раптова смерть Гейден Панеттьєрі — 36 річної американської акторки, викликала чимало запитань щодо долі її статків, роялті від відомих кінопроєктів та прав на інтелектуальну власність.

Американські юристи з Каліфорнії у коментарі виданню People розтлумачили, як саме розподілятиметься майно акторки.

Гейден Панеттьєрі: кому дістанеться майно акторки

Оскільки Гейден Панеттьєрі не перебувала у шлюбі, її єдиною першочерговою спадкоємицею є 11-річна донька Кая-Євдокія, яку вона народила від українського боксера Володимира Кличка.

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За словами каліфорнійських адвокатів Марка М. Стерна, Джордана Метьюза та Джонатана Форстера, ключовим фактором є наявність юридично оформленого заповіту або трасту.

Якщо існує траст: це найімовірніший сценарій для Голлівуду. Траст дозволяє зберегти конфіденційність статків, уникнути публічних судових процесів та заздалегідь призначити довірену особу, яка керуватиме грошима до досягнення Каєю певного віку (наприклад, 21 чи 30 років).

це найімовірніший сценарій для Голлівуду. Траст дозволяє зберегти конфіденційність статків, уникнути публічних судових процесів та заздалегідь призначити довірену особу, яка керуватиме грошима до досягнення Каєю певного віку (наприклад, 21 чи 30 років). Якщо заповіту чи трасту немає: за законами штату Каліфорнія діє автоматичне спадкування. Усі статки, включаючи банківські рахунки, нерухомість та авторські права, переходять єдиній дитині — Каї.

Оскільки Кая є неповнолітньою, вона не може напряму отримати фінанси.

Якщо Панеттьєрі не призначила окремого розпорядника в трасті, каліфорнійський суд має створити офіційне опікунство над майном.

Юристи зазначають, що Володимир Кличко, як батько з повною опікою над дитиною, є першочерговим та логічним кандидатом на роль опікуна спадщини.

Втім, оскільки майно розташоване в Каліфорнії, контроль та щорічна звітність щодо використання коштів відбуватимуться під наглядом американського суду до досягнення дівчинкою 18 років.

Батьки Панеттьєрі також теоретично можуть претендувати на опіку над майном, проте шанси на це юридично низькі.

Що входить у спадщину Гейден Панеттьєрі

Спадщина Гейден Панеттьєрі включає не лише фізичні активи, а й постійний пасивний дохід. До майна входять:

Роялті за показ серіалів Герої, Нешвілл та фільмів Крик;

Відрахування за продаж книги мемуарів Це я: Розплата;

Права на використання імені, образу та ліцензування.

Юристи підсумували, що призначений опікун або довірена особа зобов’язані будуть збирати ці виплати та зараховувати їх на рахунок спадщини Каї.

Нагадаємо, що про смерть Гейден Панеттьєрі стало відомо у понеділок, 17 серпня. Поліція досі встановлює обставини смерті Панеттьєрі, однак деякі подробиці вже відомі.

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