Модель та акторка Вікторія Маремуха покинула Київ разом із сином Лукою та виїхала з України.

Про свій виїзд з України разом із сином Маремуха повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вікторія Маремуха виїхала з України з 4-річним сином Лукою

За словами Вікторії Маремухи, рішення про виїзд з України далося їй дуже важко, адже покидати рідний дім проти власної волі виявилося емоційним випробуванням.

Зараз дивляться

— Мене так накрило в літаку десь за годину до посадки. Мабуть, тоді прийшло усвідомлення, що я їду не у відпустку (це окреме відчуття — коли ти їдеш не за власним бажанням, а вимушений покинути дім, який любиш). Зранку накрило ще сильніше. Даю собі пару днів пожити з цим. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху взятися за створення нового та цікавого розділу свого життя, — поділилася Маремуха Вікторія.

Як відомо, Вікторія Маремуха разом із 4-річним сином Лукою виїхала до Португалії.

Про плани Маремухи було відомо ще у вересні. В інтерв’ю програмі Наодинці з Гламуром Вікторія Маремуха розповідала, що на виїзді дитини за кордон наполіг колишній чоловік-іноземець Вікторії Луї.

Він зазначив, що перебування в Києві стає надто небезпечним через регулярні російські обстріли та постійні відключення електроенергії. Зважаючи на безпеку сина, Маремуха погодилася на переїзд.

Фото: Вікторія Маремуха

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.