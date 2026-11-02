Вимушена покинути дім: Вікторія Маремуха разом із 4-річним сином виїхала з України
Модель та акторка Вікторія Маремуха покинула Київ разом із сином Лукою та виїхала з України.
Про свій виїзд з України разом із сином Маремуха повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Вікторія Маремуха виїхала з України з 4-річним сином Лукою
За словами Вікторії Маремухи, рішення про виїзд з України далося їй дуже важко, адже покидати рідний дім проти власної волі виявилося емоційним випробуванням.
— Мене так накрило в літаку десь за годину до посадки. Мабуть, тоді прийшло усвідомлення, що я їду не у відпустку (це окреме відчуття — коли ти їдеш не за власним бажанням, а вимушений покинути дім, який любиш). Зранку накрило ще сильніше. Даю собі пару днів пожити з цим. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху взятися за створення нового та цікавого розділу свого життя, — поділилася Маремуха Вікторія.
Як відомо, Вікторія Маремуха разом із 4-річним сином Лукою виїхала до Португалії.
Про плани Маремухи було відомо ще у вересні. В інтерв’ю програмі Наодинці з Гламуром Вікторія Маремуха розповідала, що на виїзді дитини за кордон наполіг колишній чоловік-іноземець Вікторії Луї.
Він зазначив, що перебування в Києві стає надто небезпечним через регулярні російські обстріли та постійні відключення електроенергії. Зважаючи на безпеку сина, Маремуха погодилася на переїзд.
Фото: Вікторія Маремуха