Яке свято 24 травня 2025 та яка погода віщує врожайне літо

У суботу, 24 травня, відначається День слов’янської писемності й культури, Всесвітній день інтер’єру, День дизайнера інтер’єрів, Європейський день парків, Всесвітній день обізнаності про шизофренію, Всесвітній день відеоігор та День тіари.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Симеона Дивногорця. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 24 травня 2025 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті преподобного Симеона Дивногорця. Він жив у VI столітті, був родом з Антіохії (Сирія).

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Святий оселився в обителі преподобного Іоанна Стовпника, де прийняв чернечий постриг і зійшов на стовп. Згодом Симеон переселився на Дивну Гору, де заснував свою обитель. Він вів благочестиве життя, багато молився і читав Святе Письмо. Провівши на стовпі 68 років, преподобний Симеон помер у 596 році.

Який сьогодні, 24 травня 2025 року, день в Україні

Щороку 24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності й культури. Свято було встановлене у 2004 році, “враховуючи історичне та просвітницьке значення спадщини слов’янських первоучителів у здобутку національної культури”.

Раніше в цю дату вшановували пам’ять святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Однак після переходу ПЦУ на новоюліанський календар святих згадують 11 травня.

Хто святкує день ангела 24 травня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких чоловічих імен: Іван, Степан і Феодор.

Що не можна робити 24 травня 2025 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і бажати іншим зла.

Згідно з прикметами, не можна давати гроші в борг, бо їх ніколи не повернуть. Не варто садити огірки – врожаю з них не буде.

Що можна робити сьогодні

День вважається вдалим для будь-якого лікування і медичних процедур. Наші предки вірили, що 24 травня шипшина має особливу силу.

Дівчата в цю дату вмивалися відваром з квіток шипшини, щоб шкіра була гладкою. Також варили чай з квіток шипшини і робили варення.

Народні прикмети на 24 травня 2025 року

Ясна і сонячна погода віщує врожайне літо.

Багато комарів – до засухи в літній період.

Дощить – восени буде багато грибів.

У небі багато птахів – до гарної погоди.

Птахи літають низько – чекайте сильні дощі.

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