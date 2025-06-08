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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.

Трійця 2025: привітання із зеленими святами в картинках, віршах і прозі

Трійця 2025
Фото: Pexels

У неділю, 8 червня, віряни відзначають День Святої Трійці. Це одне з найголовніших християнських свят, що символізує єдність Отця, Сина і Святого Духа.

Трійця знаменує собою сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. У народі цей день також називають Зеленими святами, адже існує традиція прикрашати будинки та подвір’я зеленими гілками дерев, травами і квітами.

Сьогодні варто привітати близьких з цим світлим святом, побажавши їм віри, миру й любові. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Трійцею в картинках, віршах і прозі.

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Трійця 2025 – привітання в картинках

Трійця 2025 - привітання

Трійця 2025 – привітання

Привітання з Трійцею в картинках

Привітання з Трійцею в картинках

Листівки з Днем Святої Трійці

Листівки з Днем Святої Трійці

Привітання з Трійцею 2025 в картинках

Привітання з Трійцею 2025 в картинках

Картинки на Трійцю 2025

Картинки на Трійцю 2025

Привітання з Трійцею у віршах

***

У день Трійці святої
Ми щиро бажаєм,
Щоб істинний спокій
На серці настав.

Щоб віра ніколи
Вас не залишала,
Любові та миру
Нині й повсякчас!

***

В житті по-різному буває,
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей собі на славу
І будьте щедрі на добро.
Вам все віддасться, все в вас буде –
Кохання, спокій і тепло.

***

У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня чудова пора.

***

Трійцю весело зустрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!

***

Привітання з Трійцею в прозі

***

Вітаю з Днем Святої Трійці! Нехай у серці панує мир, у домі – злагода, а в душі – віра. Нехай свято подарує оновлення і благословення для всіх добрих починань.

***

Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Нехай Господь оберігає вашу сім’ю, даруючи душевний спокій, міцне здоров’я та віру в краще. Нехай ніхто з ваших рідних не знає печалей. Бажаю миру, любові та всього найкращого!

***

У День Святої Трійці нехай твоя душа наповниться радістю, тіло – бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю. Нехай успішними будуть усі твої починання, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!

***

Вітаю з Трійцею! Бажаю, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!

***

Зі святом Святої Трійці вас, дорогі друзі! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру,любові та спокою. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!

***

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