Коли Яблучний Спас 2025: дата, традиції та прикмети
У серпні православні християни традиційно відзначають Яблучний Спас. Ця подія поєднує в собі церковне свято Преображення Господнього та народні звичаї, пов’язані зі збором врожаю.
У церквах цього дня освячують дари природи: яблука, сливи, груші, обжинкові вінки, бджолині стільники тощо. А для багатьох українських родин це привід зібратися разом за святковим столом.
Коли відзначають Яблучний Спас у 2025 році та що заведено робити в день свята – читайте далі в матеріалі.
Яблучний Спас 2025 – дата і традиції
За новоюліанським календарем Яблучний Спас відзначається 6 серпня. Цьогоріч свято припадає на середу.
Цього дня церква згадує біблійну подію – Преображення Господнє, коли Ісус Христос показав свою божественну сутність перед трьома апостолами на горі Фавор, щоби укріпити їхню віру.
У народній традиції Яблучний Спас символізує початок збору осіннього врожаю. Тож головною традицією свята є освячення нових плодів. Віряни приносять до церкви кошики з яблуками, грушами, сливами, виноградом, медом та іншими фруктами і овочами.
Попри те, що вшанування Преображення Господнього припадає на час доволі суворого Успенського посту, це свято для вірян є радісним і урочистим. На Яблучний Спас заведено збиратися в колі рідних і близьких.
На свято запікають яблука або ж використовують їх як начинку для пирогів, вареників, млинців тощо. У народі вірили, що яблука, вжиті на Яблучний Спас, приносять здоров’я і достаток.
Цього дня віряни дякують Богу за врожай і просять благословення на осінь. Також у день Яблучного Спаса варто ділитися освяченими плодами із нужденними.
Прикмети на Яблучний Спас
У народі Яблучний Спас називають днем зустрічі осені та перетворення природи. Народні прикмети говорять, що 6 серпня можна передбачити погоду на наступний сезон.
- Сонячний і безхмарний день – осінь буде сухою.
- Дощить – восени теж часто дощитиме.
- Спекотно – до морозної зими.
- Яка погода 6 серпня, такою й буде на Покрову.