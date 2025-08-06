Коли Яблучний Спас 2025: дата, традиції та прикмети

У серпні православні християни традиційно відзначають Яблучний Спас. Ця подія поєднує в собі церковне свято Преображення Господнього та народні звичаї, пов’язані зі збором врожаю.

У церквах цього дня освячують дари природи: яблука, сливи, груші, обжинкові вінки, бджолині стільники тощо. А для багатьох українських родин це привід зібратися разом за святковим столом.

Коли відзначають Яблучний Спас у 2025 році та що заведено робити в день свята – читайте далі в матеріалі.

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Яблучний Спас 2025 – дата і традиції

За новоюліанським календарем Яблучний Спас відзначається 6 серпня. Цьогоріч свято припадає на середу.

Цього дня церква згадує біблійну подію – Преображення Господнє, коли Ісус Христос показав свою божественну сутність перед трьома апостолами на горі Фавор, щоби укріпити їхню віру.

У народній традиції Яблучний Спас символізує початок збору осіннього врожаю. Тож головною традицією свята є освячення нових плодів. Віряни приносять до церкви кошики з яблуками, грушами, сливами, виноградом, медом та іншими фруктами і овочами.

Попри те, що вшанування Преображення Господнього припадає на час доволі суворого Успенського посту, це свято для вірян є радісним і урочистим. На Яблучний Спас заведено збиратися в колі рідних і близьких.

На свято запікають яблука або ж використовують їх як начинку для пирогів, вареників, млинців тощо. У народі вірили, що яблука, вжиті на Яблучний Спас, приносять здоров’я і достаток.

Цього дня віряни дякують Богу за врожай і просять благословення на осінь. Також у день Яблучного Спаса варто ділитися освяченими плодами із нужденними.

Прикмети на Яблучний Спас

У народі Яблучний Спас називають днем зустрічі осені та перетворення природи. Народні прикмети говорять, що 6 серпня можна передбачити погоду на наступний сезон.

Сонячний і безхмарний день – осінь буде сухою.

Дощить – восени теж часто дощитиме.

Спекотно – до морозної зими.

Яка погода 6 серпня, такою й буде на Покрову.

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