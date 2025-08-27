Сьогодні, 27 серпня, українці відзначають День сала – національного продукту, без якого неможливо уявити українську кухню.

У світі ця дата також позначена низкою незвичних подій. Це День любителів бананів, Міжнародний день лотереї, Всесвітній день гри Камінь, ножиці, папір, Міжнародний день боксу та Всесвітній день прощення.

Для православних вірян 27 серпня пов’язаний зі спомином преподобного Пімена Великого — подвижника, відомого своєю духовною стійкістю та силою молитви.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всі головні події 27 серпня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 27 серпня 2025 року

27 серпня православна церква вшановує пам’ять преподобного Пимена Великого. Він жив у IV–V століттях та увійшов в історію як один із найшанованіших отців пустелі. Ім’я Пимен у перекладі з грецької означає “пастир”, і саме як духовного наставника його знали сучасники.

Авва Пимен прославився своєю мудрістю, милосердям і добротою. Він радив братії не осуджувати інших, бути прикладом і вмів знаходити слова підтримки. За переказами, його вислови склали основу збірки Вислови отців пустелі, а сам він став найцитованішим подвижником того часу.

Хто святкує день ангела 27 серпня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан та Анфіса.

Не забудьте привітати рідних та близьких, що носять ці імена з днем ангела.

Що не можна робити 27 серпня 2025 року

Піддаватися спокусам і давати волю гніву чи необдуманим словам – цей день вважається випробуванням вибору між добром і злом.

Свистіти в приміщенні – вважається, що це “відганяє” гроші та притягує негаразди.

Передавати речі через поріг – це прикмета до сварок і втрат.

Розсипати сіль – це знак конфліктів і непорозумінь у родині.

Що можна робити сьогодні

Корисно проводити час у родинному колі, згадувати традиції та власні корені, просити вибачення у тих, кого скривдили.

День також підходить для пошуку духовного наставника або отримання важливих порад.

Добре садити дерева чи рослини, починати лікування травами, вирішувати побутові справи.

Народні прикмети на 27 серпня 2025 року

У народі 27 серпня називали Пімен-Холодник, бо саме від цього дня починає відчуватися подих осені. Казали – прийшов Пімен – літо згортає свій килим.

Якщо день теплий і ясний – осінь буде довгою й сухою.

Якщо йде дощ – чекати на затяжну та туманну осінь.

Якщо гроза – кілька наступних днів будуть теплими.

Якщо день спекотний – зима буде м’якою.

Якщо вітер холодний – осінь прийде швидко й буде холодною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.