День шахтаря 2025: щирі привітання в картинках, віршах і прозі
Традиційно в останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря. Цьогоріч професійне свято працівників вугільної промисловості припадає на 31 число.
Подія має на меті вшанувати нелегку працю шахтарів, які щодня ризикують життям і працюють під землею заради енергетичної безпеки країни.
Факти ICTV підготували привітання з Днем шахтаря 2025 в картинках, віршах і прозі, аби ви мали змогу висловити вдячність усім, хто пов’язав своє життя з цією важливою і небезпечною професією.
День шахтаря 2025 – картинки
Привітання з Днем шахтаря у віршах
***
Шахтарем бути непросто,
Кожен з нас це визнає!
Вас вітаємо урочисто,
Нехай Господь вас береже!
У роботі, й на дозвіллі,
Нехай всюди вам щастить,
Нехай шатха процвітає,
А ваша праця шану здобуває!
***
Шахтарська каска блищить у темноті,
Твоя праця важка, але цінна для всіх.
Зі святом тебе, шахтарю, вітаю,
Міцного здоров’я щиро бажаю!
***
Шахтарю, твоя праця неймовірно важлива,
У ній твоя міць, у ній твоя честь і сила,
З Днем шахтаря тебе вітаю,
Щастя та удачі щиро бажаю!
***
Шахтарю, ти справжній герой,
Ніхто не зрівняється в силі з тобою,
Нехай у твоєму житті буде мир і спокій,
А добробут зростає з кожним роком!
***
Привітання з Днем шахтаря в прозі
***
Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю спокійних робочих буднів, надійних товаришів по роботі, терпіння, відваги, міцного здоров’я та неймовірної удачі. Нехай ангел-охоронець буде поруч кожну хвилину.
***
Вітаю з професійним святом — Днем шахтаря! Бажаю здоров’я та благополуччя. Нехай небезпеки не зустрічаються на вашому життєвому шляху. Успіхів у вашій складній і важливій роботі!
***
Шахтарі, вітаємо вас з професійним святом! Від щирого серця бажаємо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та щастя в особистому житті. Дякуємо за вашу мужність, відвагу і силу духу!
***
З Днем шахтаря! Бажаю, щоб мужність і сила ніколи вас не покидали, щоб ваші міцні руки не знали втоми, щоб кількість спусків дорівнювала кількості підйомів. Міцного здоров’я, шахтарської удачі і мирного неба!
***
Вітаємо працівників вугільної промисловості з Днем шахтаря! Ваша праця – небезпечна і складна, але дуже важлива і потрібна. Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя в родині, матеріального достатку, миру, добра і щастя! Нехай життя оберігає від усіх проблем і негараздів.
***