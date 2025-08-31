Традиційно в останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря. Цьогоріч професійне свято працівників вугільної промисловості припадає на 31 число.

Подія має на меті вшанувати нелегку працю шахтарів, які щодня ризикують життям і працюють під землею заради енергетичної безпеки країни.

Факти ICTV підготували привітання з Днем шахтаря 2025 в картинках, віршах і прозі, аби ви мали змогу висловити вдячність усім, хто пов’язав своє життя з цією важливою і небезпечною професією.

День шахтаря 2025 – картинки

Привітання з Днем шахтаря у віршах

***

Шахтарем бути непросто,

Кожен з нас це визнає!

Вас вітаємо урочисто,

Нехай Господь вас береже!

У роботі, й на дозвіллі,

Нехай всюди вам щастить,

Нехай шатха процвітає,

А ваша праця шану здобуває!

***

Шахтарська каска блищить у темноті,

Твоя праця важка, але цінна для всіх.

Зі святом тебе, шахтарю, вітаю,

Міцного здоров’я щиро бажаю!

***

Шахтарю, твоя праця неймовірно важлива,

У ній твоя міць, у ній твоя честь і сила,

З Днем шахтаря тебе вітаю,

Щастя та удачі щиро бажаю!

***

Шахтарю, ти справжній герой,

Ніхто не зрівняється в силі з тобою,

Нехай у твоєму житті буде мир і спокій,

А добробут зростає з кожним роком!

***

Привітання з Днем шахтаря в прозі

***

Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю спокійних робочих буднів, надійних товаришів по роботі, терпіння, відваги, міцного здоров’я та неймовірної удачі. Нехай ангел-охоронець буде поруч кожну хвилину.

***

Вітаю з професійним святом — Днем шахтаря! Бажаю здоров’я та благополуччя. Нехай небезпеки не зустрічаються на вашому життєвому шляху. Успіхів у вашій складній і важливій роботі!

***

Шахтарі, вітаємо вас з професійним святом! Від щирого серця бажаємо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та щастя в особистому житті. Дякуємо за вашу мужність, відвагу і силу духу!

***

З Днем шахтаря! Бажаю, щоб мужність і сила ніколи вас не покидали, щоб ваші міцні руки не знали втоми, щоб кількість спусків дорівнювала кількості підйомів. Міцного здоров’я, шахтарської удачі і мирного неба!

***

Вітаємо працівників вугільної промисловості з Днем шахтаря! Ваша праця – небезпечна і складна, але дуже важлива і потрібна. Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя в родині, матеріального достатку, миру, добра і щастя! Нехай життя оберігає від усіх проблем і негараздів.

***

