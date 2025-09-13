У суботу, 13 вересня, в Україні відзначається День фізичної культури і спорту, День кіно, День борщу та День перукаря.

Також на цю дату припадають Міжнародний день шоколаду, День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин, День народження пеніциліну, День позитивного мислення та Всесвітній день надання першої медичної допомоги.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Корнилія. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 13 вересня 2025 року

13 вересня православні віряни згадують священномученика Корнилія. Він був римським сотником, який жив у I столітті в Кесарії Палестинській.

Корнилій був одним з перших язичників, який прийняв християнство після проповіді апостола Петра. У Біблії святий згадується, як побожна людина, що подавала милостиню і завжди молилася Богові.

Який сьогодні, 13 вересня 2025 року, день в Україні

Щороку у другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту України. Свято було започатковане указом президента у 1994 році. Подія вшановує як професійних спортсменів, так і тих, хто займається фізкультурою для власного здоров’я та задоволення.

Також на другу суботу вересня припадає День українського кіно. Подія нагадує про важливість нашої кінематографії, яка з кожним роком стає дедалі відомішою у світі. У цю дату варто привітати режисерів, акторів, сценаристів та всіх, хто дотичний до створення українських фільмів.

День українського борщу – це неофіційне свято, яке пропонують відзначати у другу суботу вересня. Подія покликана нагадати про важливість української нематеріальної культурної спадщини.

Ще одне неофіційне свято 13 вересня – День перукаря. Привітайте сьогодні фахівців, які роблять ваше волосся здоровим та красивим.

Хто святкує день ангела 13 вересня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники таких чоловічих імен: Валерій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро і Степан.

Що не можна робити 13 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужіть. Не варто згадувати старі образи, адже це може призвести до погіршення стосунків. Не можна відмовляти у милостині.

День не підходить для весілля, вінчання, побачень і любовних справ. Народні прикмети не радять позичати гроші й брати кредити, інакше буде важко вибратися із боргової ями.

Що можна робити сьогодні

13 вересня дозволяється працювати на подвір’ї та на городі, можна збирати урожай, займатися різними домашніми справами.

Наші предки вірили, якщо сьогодні побачити в небі клин птахів – це до великої удачі. А якщо вони досі не полетіли, то тепло затримається і бабине літо буде довгим. День вважається вдалим для будівництва та ремонту.

Народні прикмети на 13 вересня 2025 року

Граки відлетіли – до ранньої зими.

Червоний місяць — чекайте на сильний вітер.

Багато комарів – бабине літо буде довгим.

Журавлі голосно кричать – чекайте на дощову погоду.

Чим вище летять журавлі, тим холоднішою буде зима.

