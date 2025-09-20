Щороку у вересні в Україні відзначають День фармацевтичного працівника – професійне свято людей, які стоять на варті нашого здоров’я.

Подія покликана відзначити важливість їхньої праці: від виготовлення та контролю якості ліків до щоденних консультацій в аптеках.

Саме фармацевти допомагають пацієнтам розібратися в особливостях різних препаратів, попереджають про можливі побічні ефекти та пояснюють дозування і спосіб застосування ліків.

День фармацевта 2025 в Україні – дата

В Україні День фармацевтичного працівника традиційно відзначається у третю суботу вересня. У 2025 році свято припадає на 20 вересня.

Подію було встановлено указом президента від 7 вересня 1999 року на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я. Свято має на меті вшанувати фахівців, які працюють у сфері фармацевтики та забезпечують населення якісними лікарськими засобами.

Фармацевти – це фахівці, без яких неможлива сучасна медицина і які мають високий рівень відповідальності перед суспільством.

Вони не тільки реалізують ліки, а й створюють їх, досліджують, перевіряють якість, забезпечують правильне зберігання і використання, розробляють інструкції із застосування. Вони працюють в аптеках, лабораторіях і фармацевтичних компаніях, володіють знаннями в області хімії та біології.

Тож День фармацевта – це чудова нагода подякувати тим, хто щодня робить вагомий внесок у систему охорони здоров’я України.

