Без них неможлива сучасна медицина: коли День фармацевта 2025
Щороку у вересні в Україні відзначають День фармацевтичного працівника – професійне свято людей, які стоять на варті нашого здоров’я.
Подія покликана відзначити важливість їхньої праці: від виготовлення та контролю якості ліків до щоденних консультацій в аптеках.
Саме фармацевти допомагають пацієнтам розібратися в особливостях різних препаратів, попереджають про можливі побічні ефекти та пояснюють дозування і спосіб застосування ліків.
День фармацевта 2025 в Україні – дата
В Україні День фармацевтичного працівника традиційно відзначається у третю суботу вересня. У 2025 році свято припадає на 20 вересня.
Подію було встановлено указом президента від 7 вересня 1999 року на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я. Свято має на меті вшанувати фахівців, які працюють у сфері фармацевтики та забезпечують населення якісними лікарськими засобами.
Фармацевти – це фахівці, без яких неможлива сучасна медицина і які мають високий рівень відповідальності перед суспільством.
Вони не тільки реалізують ліки, а й створюють їх, досліджують, перевіряють якість, забезпечують правильне зберігання і використання, розробляють інструкції із застосування. Вони працюють в аптеках, лабораторіях і фармацевтичних компаніях, володіють знаннями в області хімії та біології.
Тож День фармацевта – це чудова нагода подякувати тим, хто щодня робить вагомий внесок у систему охорони здоров’я України.