Привітання з Днем фармацевта 2025: слова, що лікують не гірше за пігулки
Щороку в третю суботу вересня в Україні відзначають День фармацевта. У 2025-му він припадає на 20 вересня. Це професійне свято тих, хто щодня стоїть на варті здоров’я мільйонів людей та допомагає у найскладніші моменти.
Сьогодні в Україні працює кілька сотень тисяч фармацевтів і провізорів. Завдяки їхній праці країна забезпечена необхідними ліками, а українські фармацевтичні виробники експортують продукцію у десятки країн світу.
Цього дня фармацевти приймають подяку та привітання від усіх, кому доводилося звертатися по допомогу. Факти ICTV підготували з цієї нагоди добірку гарних вітань у листівках, віршах та прозі.
День фармацевта 2025 – привітання в картинках
Святкові листівки – це зручний і щирий спосіб сказати фармацевтам “дякую” у їхній професійний день.
День фармацевта 2025 – привітання у віршах
Хто в нас знається на ліках,
Подивившись на рецепт,
Зрозуміє ваш діагноз
Професійний фармацевт!
Від душі бажаємо,
Щастя та тепла!
Ми тебе вітаємо,
Зичимо добра!
***
Професія провізора важлива,
На жаль, без ліків у світі неможливо.
Для того щоби довго нам прожити,
Потрібно щось вколоти, щось попити…
Ви нам покликані у цьому помагати,
Уважні й чуйні фармацевти, так тримати!
Завжди здорові будьте і щасливі,
Життя до вас хай буде справедливе!
***
День свій святкують нині фармацевти,
Хай щастя їм дається без рецепта!
Життя хай буде сповнене натхнення,
І кожен день дарує мрій здійснення!
***
У лікарів цікавий почерк,
Хто ж розбиратися захоче?
Ось український фармацевт
Вам розшифрує вмить рецепт!
Прийміть від мене привітання!
Хай на роботу ходиться з бажанням!
На варті нашого здоровʼя стоїте,
Тож вдячних вам клієнтів за все це!
День фармацевта 2025 – привітання у прозі
Вітаємо з Днем фармацевта! Дякуємо за щоденну працю, уважність та турботу про наше здоров’я. Нехай у вашому житті завжди буде достатньо тепла, радості та вдячних усмішок!
***
Фармацевте, зі святом! Ви даруєте людям впевненість і підтримку в найскладніші моменти. Бажаємо міцного здоров’я, миру, натхнення та здійснення всіх мрій!
***
З Днем фармацевта! Нехай ваші знання й досвід приносять гордість і задоволення, а щоденна праця повертається у вигляді добрих слів і щирої вдячності!
***
Фармацевте, прийміть найкращі вітання! Хай у вашому житті завжди буде достатньо сил, щоб допомагати іншим, і достатньо радості, щоб тішитися самому!
***
З Днем фармацевта! Бажаємо Вам щастя без рецепта, гармонії без обмежень та успіхів у кожній справі. Хай Ваші дні будуть світлими й наповненими добром.