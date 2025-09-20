Щороку в третю суботу вересня в Україні відзначають День фармацевта. У 2025-му він припадає на 20 вересня. Це професійне свято тих, хто щодня стоїть на варті здоров’я мільйонів людей та допомагає у найскладніші моменти.

Сьогодні в Україні працює кілька сотень тисяч фармацевтів і провізорів. Завдяки їхній праці країна забезпечена необхідними ліками, а українські фармацевтичні виробники експортують продукцію у десятки країн світу.

Цього дня фармацевти приймають подяку та привітання від усіх, кому доводилося звертатися по допомогу. Факти ICTV підготували з цієї нагоди добірку гарних вітань у листівках, віршах та прозі.

День фармацевта 2025 – привітання в картинках

Святкові листівки – це зручний і щирий спосіб сказати фармацевтам “дякую” у їхній професійний день.

День фармацевта 2025 – привітання у віршах

Хто в нас знається на ліках,

Подивившись на рецепт,

Зрозуміє ваш діагноз

Професійний фармацевт!

Від душі бажаємо,

Щастя та тепла!

Ми тебе вітаємо,

Зичимо добра!

***

Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків у світі неможливо.

Для того щоби довго нам прожити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ви нам покликані у цьому помагати,

Уважні й чуйні фармацевти, так тримати!

Завжди здорові будьте і щасливі,

Життя до вас хай буде справедливе!

***

День свій святкують нині фармацевти,

Хай щастя їм дається без рецепта!

Життя хай буде сповнене натхнення,

І кожен день дарує мрій здійснення!

***

У лікарів цікавий почерк,

Хто ж розбиратися захоче?

Ось український фармацевт

Вам розшифрує вмить рецепт!

Прийміть від мене привітання!

Хай на роботу ходиться з бажанням!

На варті нашого здоровʼя стоїте,

Тож вдячних вам клієнтів за все це!

День фармацевта 2025 – привітання у прозі

Вітаємо з Днем фармацевта! Дякуємо за щоденну працю, уважність та турботу про наше здоров’я. Нехай у вашому житті завжди буде достатньо тепла, радості та вдячних усмішок!

***

Фармацевте, зі святом! Ви даруєте людям впевненість і підтримку в найскладніші моменти. Бажаємо міцного здоров’я, миру, натхнення та здійснення всіх мрій!

***

З Днем фармацевта! Нехай ваші знання й досвід приносять гордість і задоволення, а щоденна праця повертається у вигляді добрих слів і щирої вдячності!

***

Фармацевте, прийміть найкращі вітання! Хай у вашому житті завжди буде достатньо сил, щоб допомагати іншим, і достатньо радості, щоб тішитися самому!

***

З Днем фармацевта! Бажаємо Вам щастя без рецепта, гармонії без обмежень та успіхів у кожній справі. Хай Ваші дні будуть світлими й наповненими добром.

