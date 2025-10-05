День вчителя – одне з найбільш шанованих професійних свят в Україні. Воно нагадує суспільству про тих, хто формує знання й цінності, хто виховує покоління, що творитиме майбутнє держави.

У 2025 році це свято має особливий зміст. Українські педагоги працюють у надзвичайно складних умовах: під час війни, у бомбосховищах, при тривалих відключеннях електроенергії та сиренах повітряних тривог.

Водночас вони зберігають відданість справі, тримають освітній тил і підтримують школярів у найважчі моменти. Факти ICTV розповідають, коли відзначається День вчителя у 2025 році та чому це свято важливе.

Зараз дивляться

День вчителя 2025 – дата та історія

В Україні День вчителя офіційно відзначають щороку в першу неділю жовтня. У 2025 році ця дата припадає на 5 жовтня. Свято закріплене указом президента України від 1994 року.

Воно є спадкоємцем традиції, започаткованої ще у радянські часи, проте в незалежній Україні професійний день наповнився власним змістом.

Символічно, що саме 5 жовтня у світі відзначають і Всесвітній день учителів, започаткований ЮНЕСКО. Таким чином, у 2025 році українські педагоги святкуватимуть відразу два пов’язаних між собою дні.

День вчителя 2025 – значення свята

Вчитель – це більше, ніж професія. Це людина, яка передає знання, формує цінності та виховує громадянське суспільство. У час війни ця місія стає ще вагомішою: уроки й підтримка педагогів дарують дітям відчуття стабільності, надії та безпеки.

Святкуючи День вчителя, Україна віддає шану тим, хто щодня вкладає сили у розвиток дітей, попри виклики й небезпеки. Це також нагадування про необхідність підтримувати освіту як фундамент державності.

Ще до початку повномасштабного вторгнення українським школам довелося опанувати дистанційний формат навчання через пандемію Covid-19. Цей досвід став у пригоді під час війни. Зокрема у прифронтових регіонах освітнім закладам доводиться працювати онлайн через міркування безпеки.

Символом воєнного часу стала й відмова вчителів від подарунків та квітів. Натомість педагоги звертаються до батьків та дітей з проханням переказувати кошти на потреби ЗСУ – тим, завдяки кому освітній процес в Україні триває.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.