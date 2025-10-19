Харчова промисловість – одна з ключових галузей економіки, що забезпечує продовольчу стабільність країни. Щодня тисячі фахівців – від технологів і кондитерів до інженерів та лаборантів – працюють, аби українські продукти залишалися якісними, безпечними й конкурентними.

Саме сьогодні в Україні відзначають День працівників харчової промисловості – професійне свято тих, хто формує основу нашого щоденного життя.

Чи є усталена дата у свята, як воно виникло і які найкращі слова обрати для привітань – розповідаємо у матеріалі Фактів ICTV.

Коли День працівників харчової промисловості 2025

В Україні День працівників харчової промисловості традиційно святкують у третю неділю жовтня. У 2025 році це 19 жовтня.

Свято започаткували ще у 1966 році, а в Україні воно було офіційно встановлене указом президента 1995 року. Мета цього дня – вшанувати працю людей, які забезпечують країну продовольством і розвивають харчову галузь.

Сьогодні в Україні працюють понад 40 напрямів харчової промисловості: від виробництва борошна, цукру, олії, молочної продукції до кондитерської, рибної та м’ясної галузей.

Маєте чудову нагоду подякувати тим, хто стоїть за українським продуктом – піклується про його якість, впроваджує нові технології та зберігає традиції.

День працівників харчової промисловості 2025 – привітання в прозі

Вітаємо з Днем працівників харчової промисловості! Ваша праця – основа продовольчої безпеки країни. Завдяки вам Україна має якісні продукти, що здобули добру репутацію у світі. Бажаємо стабільності, натхнення, командного духу й щедрих результатів праці, що дають відчуття гордості й впевненості у майбутньому!

***

Зі святом тих, хто робить життя смачним! Ви додаєте тепла у кожен дім – від ароматного хліба до смачних цукерок, що роблять день кращим. Хай ваша праця завжди буде потрібною й оціненою, колектив – дружнім, а життя – наповненим миром, гармонією та вдячністю від тих, для кого ви працюєте.

***

Харчова промисловість – це точність, інновації та відповідальність. Ви знаєте, як поєднати традиції й технології, щоб український продукт був якісним і конкурентним. У день професійного свята бажаємо міцного здоров’я, стабільності, розвитку і гордості за свою справу. Хай кожен день приносить результати, якими хочеться пишатися!

***

Сьогодні ми вітаємо всіх, хто перетворює роботу на мистецтво створення смаку. Хай натхнення ніколи не залишає вас, а нові ідеї відкривають шлях до успіху. Нехай на вашому виробництві завжди буде тепло, стабільність і командна підтримка, а у серці спокій і впевненість!

***

З Днем харчовика! Хай життя буде щедрим на добрі новини і гарний настрій. Хай кожен день приносить нові можливості, вдалі рішення та приємні зустрічі. Ви творите справжнє – український продукт, який люблять і вдома, і за кордоном. Хай це завжди надихає вас на нові досягнення!

***

Щиро дякуємо всім, хто стоїть за смаком і якістю українських продуктів. Ваша праця – це турбота, безпека і щирість. Хай у вашому житті буде стільки ж тепла, скільки ви віддаєте своїй справі. Нехай кожен день приносить гордість за зроблене, а у серці буде впевненість у правильному виборі свого шляху!

***

Сьогодні – ваше свято! День тих, хто працює на результат, не зупиняється на досягнутому й створює продукти, якими пишається країна. Бажаємо нових успіхів, сміливих ідей і стабільності у кожному дні. Хай робота буде в задоволення, а життя — із присмаком перемоги й упевненості у завтрашньому дні!

