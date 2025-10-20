У жовтні свої іменини святкують Артеми – чоловіки з твердим характером і добрим серцем.

Цей день – привід побажати всім, хто носить це ім’я, міцного здоров’я, віри, мужності та підтримки небесного покровителя.

Факти ICTV зібрали усі дати святкування, історію імені та гарні привітання у прозі, віршах і листівках.

Коли День ангела Артема: дати

За новим церковним календарем, основна дата іменин Артема припадає на 20 жовтня, коли вшановують пам’ять святого великомученика Артемія Антіохійського – хороброго воїна й мученика за віру.

Також протягом року день ангела Артема відзначається ще кілька разів, тож приводів сказати приємні слова власникам цього імені вистачає. Протягом року для цього є можливість надіслати привітання у наступні дати

4 січня

13 лютого

29 квітня

19 липня

20 жовтня

30 жовтня

31 жовтня

День ангела Артема – значення імені

Ім’я Артем (або Артемій) має давньогрецьке походження й означає здоровий, неушкоджений, повний сил. У християнській традиції воно стало символом витривалості, стійкості духу та щирості.

Артеми зазвичай поєднують у собі спокій і силу. Вони послідовні, справедливі й рідко зраджують своїм принципам. Такі чоловіки вміють підтримати, взяти на себе відповідальність і діяти рішуче, коли цього потребує ситуація.

Їхня врівноваженість і розсудливість допомагають долати труднощі, а відкрите серце – зберігати довіру й тепло у стосунках.

Привітання з Днем ангела Артема у листівках

День ангела Артема: привітання у прозі

Артеме, з Днем ангела! Хай небесний покровитель береже тебе від усього злого, а у серці завжди живе віра й спокій. Бажаю, щоб поруч були люди, з якими легко і надійно, а всі твої починання завершувалися успіхом і вдячністю!

***

Вітаю з Днем ангела, Артеме! Нехай життя дарує лише добрі зустрічі, вірних друзів і силу рухатися вперед. Хай ангел стоїть за спиною у хвилини сумнівів і завжди підказує правильний шлях до мрій!

***

Артеме, сьогодні день твого небесного заступника. Хай він не покидає тебе ні на мить, оберігає від негараздів і наповнює душу світлом. Бажаю мужності, гармонії та віри у власні сили – вони ведуть до перемог!

***

З іменинами тебе, Артеме! Хай Господь благословляє твої дні, дарує ясні думки, здоров’я й радість у серці. Нехай твій янгол завжди буде поруч – у справах, рішеннях, словах і навіть у тиші, коли потрібна підтримка!

***

Артеме, з Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене миру, любові й натхнення. Хай ангел-охоронець укриває тебе крилами від турбот і сумнівів, додає впевненості у кожному дні та дарує сили здійснювати найсміливіші мрії!

