Геловін – ідеальний час, щоби поринути в атмосферу загадковості, містики та адреналіну.

У цей період кіно стає справжнім елементом свята. Саме тому наприкінці жовтня стримінги, телевізійні канали та сімейні плейлисти заповнюються тематичними стрічками.

Факти ICTV підготували власну добірку найкращих фільмів жахів, які можна подивитися з дітьми, родиною або компанією друзів.

Зараз дивляться

У списку – як моторошні горори, так і легкі сімейні стрічки у стилі spooky fun, що створюють святковий настрій без надмірного страху.

Кошмар на вулиці Вʼязів

Фільм режисера Веса Крейвена, знятий у 1984 році, став відправною точкою однієї з найвідоміших горор-франшиз в історії кіно.

Стрічка знайомить глядачів із персонажем, що миттєво став культовим, – Фредді Крюгером, втіленням дитячого страху, який приходить у снах і перетворює сон на смертельну пастку.

У центрі сюжету – група підлітків із тихого американського містечка, які починають бачити однакові жахітливі сни. Їх переслідує чоловік з жахливими опіками та рукавицею, озброєною лезами.

Те, що спочатку здається галюцинацією, швидко стає реальністю: якщо Фредді вбиває уві сні, жертва помирає і в реальному житті.

Фільм отримав приголомшливий успіх і започаткував багатосерійну франшизу, яка налічує дев’ять частин, включно зі спінофами та кросовером Фредді проти Джейсона. Кожен із фільмів розширює міфологію персонажа, досліджує межу між сном і реальністю та показує, як страх може стати найнебезпечнішою силою, якщо він живе у людській свідомості.

П’ять ночей у Фредді

Екранізація горор-гри, яка стала світовим феноменом. Це історія про нічного охоронця занедбаного сімейного ресторану Freddy Fazbear’s Pizza, що у минулому був популярним дитячим закладом із механічними тваринами-аніматроніками.

Після загадкових зникнень дітей заклад закрили, фігури аніматроніків залишилися всередині. Головний герой, охоронець Майк Шмідт, виходить на нічну зміну і швидко розуміє, що ляльки оживають у темряві та поводяться як мисливці.

Кожна ніч стає випробуванням на виживання, а безневинний дитячий розважальний простір перетворюється на пастку, де реальність змішується зі страшними спогадами.

Стрічка поєднує містичний горор і атмосферу ретро-страху. До слова вже на 5 грудня цього року запланований вихід другої частини історії, у якій розкриють походження темних сил, що керують анімованими істотами.

Труп нареченої

Анімаційний фільм майстра готичних сцен Тіма Бертона поєднує містичну казку, чорний гумор і візуальну похмуру естетику.

Події розгортаються у вигаданому вікторіанському містечку, де головний герой Віктор випадково дає обітницю не живій нареченій, а духу дівчини Емілі, яка була вбита напередодні власного весілля. Після цього його затягує у світ мертвих, де панують свої закони, традиції та почуття.

Стрічка досліджує теми життя і смерті, вибору та справжнього кохання, але робить це легко й поетично, без надмірного мороку.

Світ живих у фільмі показаний як холодний і безбарвний, тоді як світ мертвих – яскравий, сповнений музики та свободи. Завдяки цьому режисер перевертає уявлення про те, що слід боятися після смерті.

Труп нареченої став культовим анімаційним фільмом, який часто переглядають на Геловін, адже він не лякає, а створює атмосферу загадковості та містичного чарівництва, властиву цій ночі.

Бітлджюс – фільми 1988 та 2024 року

Ще один шедевр Тіма Бертона, який поєднує чорний гумор, готику та сюрреалізм.

Сюжет першої стрічки розповідає про подружжя привидів, що намагається вигнати живих мешканців зі свого дому. Для цього вони звертаються до Бітлджюса – духа-трикстера, здатного порушувати межу між світом живих і мертвих. Його поява призводить не до страху, а до хаосу, абсурду й містичного шоу, яке стало впізнаваним символом Геловіну.

У продовженні Бітлджюс Бітлджюс, що вийшов у кіно торік, історія отримує нове покоління героїв.

Астрід, донька Лідії Дітц, випадково повертає Бітлджюса, і той знову вдирається у людський світ. Режисер зберіг оригінальний стиль – готичну естетику, практичні спецефекти та абсурдну енергію персонажа, завдяки яким франшиза асоціюється з геловінською атмосферою у всьому світі.

Обидві картини є візитівкою жанру spooky fun – вони не жахають до крику, а створюють чарівний, трохи божевільний світ потойбіччя, у якому жити страшно, але цікаво.

Родина Аддамсів

Фільм Родина Адамсів 1991 року повернув на великий екран одну з найвідоміших готичних родин у попкультурі. Це чорна комедія, яка висміює традиційні уявлення про нормальність і перетворює похмуру естетику на джерело шарму та гумору.

У центрі сюжету – родина, яка обожнює все моторошне, живе в похмурому маєтку та щиро радіє тому, що інших лякає. Їхнє спокійне потойбічне життя порушується появою чоловіка, який видає себе за давно зниклого родича – дядька Фестера.

Фільм став класикою Геловіну завдяки поєднанню готичної атмосфери, карикатурного жаху та сімейних цінностей, показаних через чорний гумор.

Образи Мортіші, Ґомеса, Венздей та інших персонажів стали культовими, а сама стрічка започаткувала нову хвилю популярності родини Аддамсів у кіно та серіалах. До слова, Венздей від Netflix теж можна передивитися.

Каспер

До нашої добірки фільмів на Геловін додаємо й стрічку з Крістіною Річчі – одну з найвідоміших сімейних картин 1990-х, яка поєднує містичну історію з теплим посланням про дружбу, втрату та прийняття.

На відміну від класичних привидів у горорах, Каспер – не лякає, а викликає співчуття: це дух хлопчика, який дуже давно помер і тепер мріє знайти друга та нагадати про себе живому світу.

Події розгортаються у старому маєтку, який нова власниця хоче очистити від привидів, сподіваючись знайти прихований скарб.

До будинку приїжджає парапсихолог доктор Гарві зі своєю донькою Кет, яку привид Каспер одразу помічає та намагається подружитися з нею. Їхній зв’язок стає центральною емоційною лінією фільму.

Фільм створює геловінську атмосферу без моторошності – замість страху глядач отримує світлу історію про те, що навіть у світі привидів може бути місце для любові, пам’яті та співпереживання.

Дитяча гра

Лялька Чакі – одна з найвідоміших і найстрашніших постатей у кінематографі, яка перетворила дитячу іграшку на символ жаху.

Фільм Дитяча гра 1988 року поклав початок довгій франшизі та ввів у жанр горору нового антагоніста – невмирущого вбивцю, душа якого опинилася у тілі дитячої ляльки.

За сюжетом серійний убивця Чарльз Лі Рей, поранений поліцією, проводить ритуал вуду й переносить свою душу в ляльку Good Guy (Хлопчак).

Іграшка потрапляє до маленького хлопчика Енді, який спершу радіє подарунку, але невдовзі розуміє: лялька живе власним життям, розмовляє, рухається і починає вбивати.

Чакі поєднує зловісну харизму та безжальність, що зробилo його одним із найвідоміших кінолиходіїв 90-х. Ця стрічка вже багато років залишається частиною геловінських кінодобірок, адже у ній буденні речі оживають і показують свою темну сторону.

Кораліна у Світі Кошмарів

Одна з найатмосферніших анімаційних стрічок, яку часто обирають для перегляду на Геловін завдяки її моторошній казковості та візуальній готичній стилістиці.

Фільм знятий у техніці стоп-моушн за мотивами однойменної книги Ніла Ґеймана, що поєднує дитячу фантазію з психологічним жахом.

Головна героїня, дівчинка Кораліна Джонс, переїжджає з батьками до старого будинку та знаходить потаємні дверцята, які ведуть до альтернативного світу.

Там усе здається ідеальним: турботливі батьки, смачні обіди, веселе життя. Але є одна умова – усі в цьому світі мають ґудзики замість очей. З часом Кораліна розуміє, що потойбічна “інша мати” намагається назавжди забрати її душу.

Цей фільм відомий тим, що поєднує красу та тривожність. Він не лякає різкими ефектами, але створює глибоке відчуття занепокоєння, знайоме кожній дитині, яка хоч раз мріяла про “краще життя” десь по інший бік реальності. Втім, немає гарантії, що воно дійсно “краще”.

Фокус-покус

Класичний геловінський фільм від Disney, який поєднує магію, гумор і атмосферу нічних пригод.

Події відбуваються у місті Салем, де троє підлітків випадково оживляють трьох відьом-сестер Сандерсон, страчених у XVII столітті. Відьми повертаються саме в ніч Геловіну, щоб повернути собі молодість і силу, забравши життєву енергію дітей.

Фільм поєднує горор-естетику з комедією та пригодами, створюючи атмосферу святкового хаосу — із закляттями, чорними котами, ожилими зомбі та класичними гарбузовими вогнями. Саме ця стрічка сформувала культовий образ Геловіну у попкультурі.

Цікавим фактом є те, що під час зйомок акторка Сара Джессіка Паркер дізналася, що її прапрабабуся насправді була звинувачена у чаклунстві під час процесів над салемськими відьмами і дивом уникла страти.

У 2022 році Disney випустив продовження – Фокус-покус 2, у якому сестри Сандерсон знову воскресають вже у сучасному світі.

Відьма з Блер: Курсова з того світу

Це один із найвпливовіших фільмів жахів кінця ХХ століття, який назавжди змінив жанр.

Стрічка Відьма з Блер була знятий у форматі псевдодокументального кіно: три студенти вирушають до лісу штату Меріленд, щоб зняти курсову роботу про місцеву легенду. Вони зникають безвісти, а все, що залишилося, — це кадри з їхньої камери. Саме з цих матеріалів нібито й змонтовано фільм.

Стрічка стала сенсацією, бо створювала відчуття, ніби події відбулися насправді. Тут немає спецефектів, музики чи монстрів – уся напруга побудована на звуках у темряві, психологічному страху та поступовій втраті контролю. Глядачеві показують найпримітивніший жах: заблукати, опинитися сам на сам із невідомою силою, де кожен крок може стати останнім.

Відьму з Блер зняли за кілька днів із бюджетом близько $20 тис. При цьому у світовому прокаті горор зібрав понад $248 млн.

Ми згадали лише десять ключових стрічок, без яких важко уявити атмосферу цього свята, але світ геловінських фільмів значно ширший.

Якщо ви шукаєте, що подивитися на Геловін, додайте до списку магічну сагу про Гаррі Поттера, де на Геловін завжди щось трапляється, франшизу Крик, мультфільм Монстри на канікулах, фільми, зняті за книгами Стівена Кінга та інші стрічки.

Обирайте фільми на Геловін відповідно до настрою: класичний хорор, містична казка або легкий spooky fun. Бажаємо страшно цікавого перегляду!

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.