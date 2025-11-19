У середу, 19 листопада, в Україні відзначається День працівника скляної промисловості та День працівників гідрометеорологічної служби.

Також на цю дату припадають Всесвітній день географічних інформаційних систем, Міжнародний день пам’яті журналістів, Всесвітній день громадянина, Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день жінок-підприємців та Всесвітній день запобігання насильству над дітьми.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Авдія. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 19 листопада 2025 року

За православним календарем, цього дня віряни згадують святого пророка Авдія. Він походив з Юдеї і був одним з 12 малих пророків.

Написав книгу пророка Авдія, найкоротшу з усіх книг Старого Завіту. Передбачав ідумейцям, які напали на юдеїв, загибель за переслідування ізраїльського народу. Пророк нагадував загарбникам, що Господь карає за насильство над будь-яким іншим народом.

Який сьогодні, 19 листопада 2025 року, день в Україні

Щороку 19 листопада в Україні відзначають День скловиробника. Свято було встановлено у 2003 році, щоб відзначити вагомий внесок українських скловиробників у розвиток економіки держави та відродження багатовікових традицій галузі.

Також на цю дату припадає День працівників гідрометеорологічної служби. Це професійне свято тих, хто займається прогнозуванням погоди та попереджує людей про небезпечні природні явища. Подія була встановлена другим президентом Леонідом Кучмою у 2003 році.

Хто святкує день ангела 19 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

Що не можна робити 19 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, жорстокість і байдужість. Тим, хто дотримується Різдвяного посту, не дозволяється їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять виходити з дому без потреби після заходу сонця – вважається, що можна підхопити хворобу.

19 листопада не варто планувати важливі справи. Намагайтеся не піддатися бажанню бути пасивними в цей день. Краще менше спати і дати собі помірне фізичне навантаження. Також несприятливий день для медичних процедур.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими справами.

Народні прикмети радять викинути старі речі – вважається, що таким чином можна позбутися проблем і зайвих турбот.

Народні прикмети на 19 листопада 2025 року

Сніжний і вітряний день – зима буде довгою та холодною.

На небі немає хмар – до заморозків.

Птахи літають низько – чекайте на опади.

На річці з’явилася крига – вже не розстане до весни.

