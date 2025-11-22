Міжнародний день сина – це тепле сімейне свято, яке щороку відзначають у низці країн світу. Подія нагадує про силу родинних зв’язків та важливість підтримки хлопців у їхньому дорослішанні.

У день свята батьки вітають своїх синів, дякують їм за любов, турботу, досягнення та просто за те, що вони є.

Коли Міжнародний день сина 2025 – дата

Міжнародний день сина – це неофіційне свято, яке відзначають 22 листопада. Цьогоріч подія припадає на суботу, тож це чудова нагода провести день разом із дітьми, приділити їм увагу та привітати теплими словами.

Зараз дивляться

Ідея святкування Міжнародного дня сина виникла у 2014 році, коли в одній із публікацій The Guardian журналіст запропонував запровадити спеціальний день для синів — із сімейними активностями та навчанням практичних навичок, корисних у дорослому житті.

Спершу ініціатива не отримала великої підтримки від аудиторії, однак згодом тему підхопили інтернет-видання кількох країн, зокрема й України. Відтоді 22 листопада поступово закріпилося як фіксована дата святкування Міжнародного дня сина.

Міжнародний день сина 2025 – картинки

Привітання з Міжнародним днем сина у віршах і прозі

***

Як добре, що доля дала мені сина,

Ти дуже гарна та чуйна людина,

Радість моя, джерело доброти,

Я дуже рада, що в мене є ти.

***

Любий сину, вітаю тебе з Міжнародним днем сина! Бажаю впевненості в собі, сміливості здійснювати найамбітніші мрії, щирого кохання та добрих людей поруч. Нехай кожен день приносить нові перемоги. Я тобою пишаюся!

***

Любий сину, хай щастя в твій дім завітає,

Поруч живе, від турбот захищає,

Хай неодмінно тобі все вдається,

Віра й любов радують серце!

***

Вітаю з Днем сина! Бажаю міцного здоров’я, натхнення, щасливих моментів і впевненості у власних силах. Хай поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають на нові звершення. Зі святом, рідний!

***

Син такий – це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,

Міцну опору і пораду.

Розумний чуйний і вродливий,

Будь, синку, радісний, щасливий,

Успіхів, дружби і кохання,

Нехай здійсняться всі бажання!

***

Сину, у це тепле сімейне свято хочу сказати, що пишаюся тобою щодня. Нехай твоє життя буде світлим, гармонійним і сповненим можливостей. Залишайся таким же добрим і справжнім!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.