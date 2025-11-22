Международный день сына – это теплый семейный праздник, который ежегодно отмечают в ряде стран мира. Событие напоминает о силе родственных связей и важности поддержки мальчиков в их взрослении.

В день праздника родители поздравляют своих сыновей, благодарят их за любовь, заботу, достижения и просто за то, что они есть.

Когда Международный день сына 2025 – дата

Международный день сына – это неофициальный праздник, который отмечают 22 ноября. В этом году событие приходится на субботу, поэтому это прекрасная возможность провести день вместе с детьми, уделить им внимание и поздравить теплыми словами.

Идея празднования Международного дня сына возникла в 2014 году, когда в одной из публикаций The Guardian журналист предложил ввести специальный день для сыновей — с семейными активностями и обучением практическим навыкам, полезным во взрослой жизни.

Сначала инициатива не получила большой поддержки от аудитории, однако впоследствии тему подхватили интернет-издания нескольких стран, в том числе и Украины. С тех пор 22 ноября постепенно закрепилось как фиксированная дата празднования Международного дня сына.

Поздравления с Международным днем сына в стихах и прозе

***

Я Бога каждый день благодарю

За то, что он мне подарил сыночка.

Люблю тебя, мой мальчик, так люблю,

Сильнее всех на свете, это точно!

Желаю, чтобы ты счастливым был

И все вершины покорил в дороге,

Чтобы на все тебе хватило сил,

А в жизни дней прекрасных было много!

***

Дорогой сын, поздравляю тебя с Международным днем сына! Желаю уверенности в себе, смелости осуществлять самые амбициозные мечты, искренней любви и добрых людей рядом. Пусть каждый день приносит новые победы. Я тобой горжусь!

***

Ты в этой жизни солнца лучик,

Незаменимый мой сынок.

Самый любимый, самый лучший,

Тот ценный дар, что дал мне Бог!

Тебя сердечно поздравляю

И в этот праздник сыновей

Здоровья крепкого желаю,

Добра и преданных друзей!

***

Поздравляю с Днем сына! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, счастливых моментов и уверенности в собственных силах. Пусть рядом всегда будут люди, которые поддерживают и вдохновляют на новые свершения. С праздником, родной!

***

Я горжусь, что стала мамой

Для сыночка своего.

Я, родной, тебе желаю

Понемногу, но всего.

Пусть любовь моя большая

Будет в жизни маяком,

И от бед оберегает,

Греет лаской и теплом.

***

Сынок, в этот теплый семейный праздник хочу сказать, что горжусь тобой каждый день. Пусть твоя жизнь будет светлой, гармоничной и полной возможностей. Оставайся таким же добрым и настоящим!

***

