Сьогодні, 4 грудня, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії України.

У світі на цю дату припадають Всесвітній день охорони дикої природи, Міжнародний день банків та Міжнародний день гепарда.

Православна церква цього дня вшановує великомученицю Варвару.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, які існують народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 4 грудня 2025 року

Православна церква сьогодні вшановує великомученицю Варвару. За переказами, вона походила зі знатної родини Малої Азії та таємно прийняла християнство в час, коли віра переслідувалась. Її рішення викликало гнів батька-язичника та стало причиною подальших випробувань.

Після того як про її хрещення стало відомо, Варвару віддали на суд місцевого правителя. Вона зазнала катувань, але відмовилася зректися віри й була страчена власним батьком. Мощі святої зберегли та згодом перевезли до Константинополя, а у XII столітті — до Києва, де вони перебувають і нині.

Який сьогодні, 4 грудня 2025 року, день в Україні

4 грудня в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. Це свято присвячене підрозділам, на частку яких припадає до 60–70% основної вогневої сили армії. Артилерія та ракетні війська щодня демонструють свою ефективність на фронті.

Раніше цей день відзначали 3 листопада, однак з 2024 року його перенесено на 4 грудня згідно з указом президента України.

Хто святкує день ангела 4 грудня 2025 року

Серед чоловіків сьогодні відзначають іменини Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр та Олексій.

Серед жінок – Анастасія, Варвара, Катерина, Кіра та Юлія.

Що не можна робити 4 грудня 2025 року

Прясти та ткати – у народній традиції цього дня це суворо заборонялося.

Виконувати важку фізичну або хатню роботу.

Перенавантажувати зір: довго читати, працювати за комп’ютером чи дивитися телевізор.

Часто дивитися в дзеркало – вважалося небажаним для цього дня.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна звернутися до святої Варвари з проханнями про добру долю, здоров’я дітей, родинний спокій і захист.

У народі цього дня починали підготовку до зимових свят: прибирали, готували страви, вишивали обереги. Дівчата ставили у воду вишневі гілочки, чекаючи на знак долі до Різдва.

День сприятливий для творчості, навчання, спокійного темпу та турботи про себе. Час підходить для пошуку відповідей, самовдосконалення та занять, які приносять натхнення. Сприятливо починати нові проєкти та займатися улюбленими справами.

Народні прикмети на 4 грудня 2025 року

Тепла погода на Варвару – до врожайного року, особливо льону.

Яскраве сяйво на заході – до ясної та сонячної погоди.

Мороз цього дня протримається довго.

Холод і мороз на Варвару – дороги вкриє лід.

Хмарно – чекайте на сніг, а ясне небо віщує сильні морози.

