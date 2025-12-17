Різдво Христове – одне з найважливіших християнських свят, яке символізує народження Спасителя, об’єднує родини та наповнює домівки затишною атмосферою.

Українці з покоління в покоління передають давні традиції, які роблять цей день особливо важливим і світлим.

Коли Різдво Христове 2025 – дата

Згідно з новоюліанським церковним календарем, Різдво Христове відзначається 25 грудня. У 2025 році свято припадає на четвер.

Раніше українці святкували Різдво 7 січня, однак після переходу Православної Церкви України на новий стиль дата змістилася.

Традиції на Різдво Христове 2025

Різдво Христове заведено проводити у родинному колі, а святкування починається від самого ранку. Українці вітаються одне з одним словами Христос народився! У відповідь потрібно говорити – Славімо його!

25 грудня віряни йдуть на богослужіння, щоб разом зустріти цей світлий день та подякувати Господу за отримані блага. Після цього заведено збиратися вдома з рідними за щедрим столом. У перший день Різдва закінчується піст, тому дозволяється їсти м’ясні та інші ситні страви.

Однією з традицій святкування Різдва є колядки – народні пісні, в яких прославляється народження Ісуса Христа. Діти й дорослі ходять по домівках, тримаючи в руках велику зірку, та розважають сусідів. Господарі дарують колядникам гостинці, а ті приносять у дім добрі побажання на прийдешній рік.

У багатьох містах та селах створюють вертепи — театралізовані вистави про народження Спасителя. А в домівках і храмах встановлюють різдвяні шопки.

Також досить поширеною традицією є різдвяні ворожіння. Молодь збиралася ввечері, щоб дізнатися про майбутнє, долю чи кохання, використовуючи свічки, воду, зерно або інші символічні атрибути.

І хоч кожна українська родина дотримується своїх традицій, Різдво — це те свято, яке об’єднує всіх спільною радістю, теплом і вірою в добро.

