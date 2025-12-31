Новий рік 2026: теплі привітання у картинках, віршах і прозі
Новий рік – це час надій, мрій, нових можливостей та віри у краще майбутнє. 2026 рік проходитиме під покровительством Червоного Вогняного Коня, який символізує рух, свободу та активність у всіх сферах життя.
Тож у новорічну ніч варто привітати рідних та близьких людей, побажавши їм енергії, успіхів та довгоочікуваного миру.
Факти ICTV підготували привітання з Новим роком 2026 в картинках, віршах і прозі, аби ви подарували гарний настрій своїм найріднішим.
Привітання з Новим роком 2026 в картинках
Привітання з Новим роком 2026 у віршах і прозі
***
З Новим роком! Нехай все задумане здійсниться, а труднощі залишаться у минулому. Бажаю миру, гармонії, міцного здоров’я, сил, гарних новин та впевненості у кожному кроці. Насолоджуйся кожним моментом життя!
***
Дай Боже вам любові і тепла,
Добра в сім’ї та затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
У новорічні свята, щедрі та веселі!
Хай здійснює бажання рік новий,
Хай ваші справи процвітають,
З чудовим святом, радості та мрій
Ми щиро і сердечно вас вітаєм!
***
З Новим роком 2026! Нехай цей рік стане символом оновлення, миру та світлого майбутнього. Нехай здійснюються мрії, а поруч завжди будуть надійні та близькі люди!
***
З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають на вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
***
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усі проблеми залишилися позаду. Нехай 2026 рік принесе мир, спокій та гармонію. Бажаю міцного здоров’я, палкого кохання, натхнення, успіху, достатку і тільки радісних подій!
***
З Новим роком вас усіх
Щиро хочу привітати!
Буде хай добро та сміх,
Миру хочу побажати!
Хай в Новому році будуть
Щастя, радість і кохання,
Злагода у дім прибуде,
Хай здійсняться всі бажання.
***