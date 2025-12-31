Новий рік – це час надій, мрій, нових можливостей та віри у краще майбутнє. 2026 рік проходитиме під покровительством Червоного Вогняного Коня, який символізує рух, свободу та активність у всіх сферах життя.

Тож у новорічну ніч варто привітати рідних та близьких людей, побажавши їм енергії, успіхів та довгоочікуваного миру.

Факти ICTV підготували привітання з Новим роком 2026 в картинках, віршах і прозі, аби ви подарували гарний настрій своїм найріднішим.

Привітання з Новим роком 2026 в картинках

Привітання з Новим роком 2026 у віршах і прозі

***

З Новим роком! Нехай все задумане здійсниться, а труднощі залишаться у минулому. Бажаю миру, гармонії, міцного здоров’я, сил, гарних новин та впевненості у кожному кроці. Насолоджуйся кожним моментом життя!

***

Дай Боже вам любові і тепла,

Добра в сім’ї та затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

У новорічні свята, щедрі та веселі!

Хай здійснює бажання рік новий,

Хай ваші справи процвітають,

З чудовим святом, радості та мрій

Ми щиро і сердечно вас вітаєм!

***

З Новим роком 2026! Нехай цей рік стане символом оновлення, миру та світлого майбутнього. Нехай здійснюються мрії, а поруч завжди будуть надійні та близькі люди!

***

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають на вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усі проблеми залишилися позаду. Нехай 2026 рік принесе мир, спокій та гармонію. Бажаю міцного здоров’я, палкого кохання, натхнення, успіху, достатку і тільки радісних подій!

***

З Новим роком вас усіх

Щиро хочу привітати!

Буде хай добро та сміх,

Миру хочу побажати!

Хай в Новому році будуть

Щастя, радість і кохання,

Злагода у дім прибуде,

Хай здійсняться всі бажання.

***