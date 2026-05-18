В Україні можуть змінити правила для випускників шкіл і вступників до закладів вищої освіти у 2027 році. Зокрема, скасувати ДПА та оновити формат вступних випробувань.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Чи буде ДПА у 2027 році: що відомо

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №15254, який пропонує змінити порядок державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2027 році.

Документ передбачає повне звільнення учнів випускних класів від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Крім того, змінюється підхід до вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Вступні випробування пропонується проводити за результатами тестування з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що зміни пов’язані з безпековими умовами та необхідністю забезпечення гнучкого механізму вступу в умовах воєнного стану.

— З міркувань безпеки вступників та працівників закладів освіти, зважаючи на агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, виникає потреба законодавчого врегулювання гнучкого та безпечного алгоритму вступу у 2027 році до закладів фахової передвищої та вищої освіти випускниками закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, без дотримання вимог законів України Про повну загальну середню освіту, Про фахову передвищу освіту, Про вищу освіту, — йдеться у записці.

Також пропонується використовувати результати вступних випробувань 2024–2027 років під час конкурсного відбору.

Законопроєкт передбачає, що організацію вступної кампанії визначатиме центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Після реєстрації документ має бути розглянутий Верховною Радою України.

Нагадаємо, згідно з аналітичними даними щодо реєстрації учасників НМТ у 2026 році зафіксовано збільшення кількості вступників, які планують складати тестування саме в Україні.

Приріст складає приблизно 44,4 тис. учасників порівняно з попереднім періодом.

Крім того, на 33% зросла частка випускників попередніх років.

