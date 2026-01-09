Сьогодні, 9 січня, у світі відзначають Міжнародний день хореографа – професійне свято людей, які створюють мову танцю, формують сценічні образи та розвивають хореографічне мистецтво.

Віряни вшановують пам’ять святого мученика Полієвкта.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 9 січня 2026 року

За церковним календарем 9 січня віряни вшановують святого мученика Полієвкта.

Він жив у III столітті в місті Мелітин (територія сучасної Туреччини) та служив воїном у римському війську. Спочатку Полієвкт був язичником, однак під впливом свого друга-християнина Неркія увірував у Христа.

Після навернення він відкрито сповідував християнську віру, знищив язичницькі ідоли та відмовився приносити жертви римським богам. За це його заарештували й піддали жорстоким тортурам. Святий Полієвкт прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує день ангела 9 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають Захар, Павло, Петро, Пилип та Антоніна.

Іменинників заведено вітати теплими словами, бажати здоров’я, миру, духовної сили та Божої опіки.

За церковною традицією день ангела вважають не менш важливими за день народження, адже він пов’язаний з небесним покровителем людини.

Що не можна робити 9 січня 2026 року

Сваритися, лаятися, з’ясовувати стосунки через дрібниці.

Пришивати ґудзики та займатися дрібним латанням одягу — вважається, що так можна “пришити” клопоти.

Вживати алкоголь і надмірно їсти солодке.

Ледарювати та марнувати час.

Ухвалювати глобальні, ризиковані рішення, пов’язані з великими проєктами.

Що можна робити сьогодні

9 січня добре проводити колективні заходи: збори, навчання, спільні обговорення, святкування чи зустрічі.

Це один із кращих днів для визначення цілей, вибору професійного напряму, початку кар’єрних змін або старту нових справ у бізнесі – усе задумане має високі шанси на успіх.

Сприятливо працювати з документами, деталями, плануванням, виконувати точну, монотонну роботу, що потребує уважності й зосередженості.

День підходить для духовних практик, медитацій, самоспоглядання, переосмислення життєвих подій. Корисно більше часу провести на свіжому повітрі, наповнюватися енергією руху та природи.

Народні прикмети на 9 січня 2026 року

Туман зранку — до потепління.

Ясна й морозна погода — до врожайного року.

Сніг цього дня — до доброго врожаю ягід і грибів.

Дим із димаря йде рівно вгору — чекайте морозів, стелиться по землі — буде відлига.