Березень у церковному календарі 2026 року припадає на період Великого посту та охоплює його перші повні тижні.

Упродовж місяця церква вшановує мучеників, преподобних, ієрархів та сповідників віри, а центральною подією березня стає Благовіщення Пречистої Діви Марії — одне з найважливіших свят християнського календаря, яке нагадує про надію та Божественний задум спасіння.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на березень 2026 року — усі дати подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у березні 2026 року

  • 1 березня — святої преподобної мучениці Євдокії.
  • 2 березня — святого священномученика Феодота, єпископа Киренейського.
  • 3 березня — святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.
  • 4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані.
  • 5 березня — святого мученика Конона.
  • 6 березня — святих 42 мучеників Аморійських та преподобного Аркадія Кіпрського.
  • 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі були єпископами.
  • 8 березня — святого преподобного ісповідника Феофілакта, єпископа Нікомидійського.
  • 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських.
  • 10 березня — святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших; преподобної Анастасії.
  • 11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського.
  • 12 березня — святого преподобного ісповідника Феофана Сигріянського.
  • 13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського.
  • 14 березня — святого преподобного Венедикта; святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Руси.
  • 15 березня — святих мучеників Агалія та шістьох інших.
  • 16 березня — святих мучеників Савина і Папи.
  • 17 березня — преподобного Олексія, людини Божої.
  • 18 березня — святого архієпископа Кирила.
  • 19 березня — святих мучеників Хрисанфа та Дарії.
  • 20 березня — святих преподобних отців, убитих у монастирі святого Сави.
  • 21 березня — святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського.
  • 22 березня — святого священномученика Василія Анкірського.
  • 23 березня — святого преподобного мученика Никона та його учнів.
  • 24 березня — передсвято Благовіщення; святого преподобного Захарії.
  • 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії.
  • 26 березня — віддання Благовіщення; собор архангела Гавриїла.
  • 27 березня — святой мучениці Матрони.
  • 28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана.
  • 29 березня — святих священномучеників Марка і Кирила.
  • 30 березня — святого преподобного Іоана Ліствичника.
  • 31 березня — святого преподобного Іпатія, єпископа.
