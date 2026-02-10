Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Церковний календар на березень 2026: коли Благовіщення та інші важливі дати
Березень у церковному календарі 2026 року припадає на період Великого посту та охоплює його перші повні тижні.
Упродовж місяця церква вшановує мучеників, преподобних, ієрархів та сповідників віри, а центральною подією березня стає Благовіщення Пречистої Діви Марії — одне з найважливіших свят християнського календаря, яке нагадує про надію та Божественний задум спасіння.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на березень 2026 року — усі дати подано за новоюліанським календарем.
Церковні свята у березні 2026 року
- 1 березня — святої преподобної мучениці Євдокії.
- 2 березня — святого священномученика Феодота, єпископа Киренейського.
- 3 березня — святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.
- 4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані.
- 5 березня — святого мученика Конона.
- 6 березня — святих 42 мучеників Аморійських та преподобного Аркадія Кіпрського.
- 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі були єпископами.
- 8 березня — святого преподобного ісповідника Феофілакта, єпископа Нікомидійського.
- 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських.
- 10 березня — святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших; преподобної Анастасії.
- 11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського.
- 12 березня — святого преподобного ісповідника Феофана Сигріянського.
- 13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського.
- 14 березня — святого преподобного Венедикта; святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Руси.
- 15 березня — святих мучеників Агалія та шістьох інших.
- 16 березня — святих мучеників Савина і Папи.
- 17 березня — преподобного Олексія, людини Божої.
- 18 березня — святого архієпископа Кирила.
- 19 березня — святих мучеників Хрисанфа та Дарії.
- 20 березня — святих преподобних отців, убитих у монастирі святого Сави.
- 21 березня — святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського.
- 22 березня — святого священномученика Василія Анкірського.
- 23 березня — святого преподобного мученика Никона та його учнів.
- 24 березня — передсвято Благовіщення; святого преподобного Захарії.
- 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії.
- 26 березня — віддання Благовіщення; собор архангела Гавриїла.
- 27 березня — святой мучениці Матрони.
- 28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана.
- 29 березня — святих священномучеників Марка і Кирила.
- 30 березня — святого преподобного Іоана Ліствичника.
- 31 березня — святого преподобного Іпатія, єпископа.
