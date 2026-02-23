Одразу після Масниці в України розпочинається Великий піст – найтриваліший і найсуворіший період духовної підготовки до Великодня.

Коли починається Великий піст у 2026 році, скільки він триває та яких правил варто дотримуватися — розповідаємо детально.

Коли починається Великий піст 2026 і скільки триває

Дата початку Великого посту у 2026 році припадає на 23 лютого. Він традиційно розпочинається у понеділок після Прощеної неділі та триває 48 днів – до Великої суботи включно.

Зараз дивляться

Піст складається з двох частин:

Свята Чотиридесятниця – 40 днів;

Страсний тиждень – останні шість днів перед Великоднем.

Таким чином, Великий піст 2026 завершиться 11 квітня, а вже 12 квітня віряни святкуватимуть Воскресіння Христове.

Початок Великого посту – це не лише обмеження в їжі. У церковному розумінні це насамперед період покаяння, молитви, внутрішньої роботи над собою та примирення з ближніми.

Великий піст яких правил дотримуватися

Головний зміст посту — духовне очищення. Тому відповідь на запитання, як дотримуватися Великого посту, не зводиться лише до харчових обмежень.

Під час посту віряни:

посилюють молитву;

частіше відвідують богослужіння;

утримуються від сварок, образ і засудження;

намагаються більше допомагати іншим.

Також чимало вірян змінюють свої харчові звички на цей період. Великий піст передбачає відмову від продуктів тваринного походження – м’яса, молока, яєць. У деякі дні також встановлюється суворіший піст без олії.

Водночас церковні правила передбачають послаблення для дітей, літніх людей, вагітних жінок та тих, хто має проблеми зі здоров’ям. Не варто поститися й військовим, адже їм необхідно мати сили й енергію для щоденної служби.

У ПЦУ наголошують: сенс посту не в формальному виконанні дієтичних вимог, а в щирому прагненні змінити своє життя, очистити думки та серце.

Що не можна робити у Великий піст

Передусім йдеться про духовні обмеження, які полягають у низці основних правил. У Великий піст не можна:

розпалювати конфлікти;

ображати інших;

розважатися надміру;

зловживати алкоголем;

ігнорувати молитву та богослужіння.

Піст – це час стриманості у словах, діях і думках. Вірянам радять відмовитися від зайвого інформаційного шуму, гучних святкувань та зосередитися на своєму житті та вчинках.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.