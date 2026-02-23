Коли починається Великий піст у 2026 році: дата та головні правила
Одразу після Масниці в України розпочинається Великий піст – найтриваліший і найсуворіший період духовної підготовки до Великодня.
Коли починається Великий піст у 2026 році, скільки він триває та яких правил варто дотримуватися — розповідаємо детально.
Коли починається Великий піст 2026 і скільки триває
Дата початку Великого посту у 2026 році припадає на 23 лютого. Він традиційно розпочинається у понеділок після Прощеної неділі та триває 48 днів – до Великої суботи включно.
Піст складається з двох частин:
- Свята Чотиридесятниця – 40 днів;
- Страсний тиждень – останні шість днів перед Великоднем.
Таким чином, Великий піст 2026 завершиться 11 квітня, а вже 12 квітня віряни святкуватимуть Воскресіння Христове.
Початок Великого посту – це не лише обмеження в їжі. У церковному розумінні це насамперед період покаяння, молитви, внутрішньої роботи над собою та примирення з ближніми.
Великий піст яких правил дотримуватися
Головний зміст посту — духовне очищення. Тому відповідь на запитання, як дотримуватися Великого посту, не зводиться лише до харчових обмежень.
Під час посту віряни:
- посилюють молитву;
- частіше відвідують богослужіння;
- утримуються від сварок, образ і засудження;
- намагаються більше допомагати іншим.
Також чимало вірян змінюють свої харчові звички на цей період. Великий піст передбачає відмову від продуктів тваринного походження – м’яса, молока, яєць. У деякі дні також встановлюється суворіший піст без олії.
Водночас церковні правила передбачають послаблення для дітей, літніх людей, вагітних жінок та тих, хто має проблеми зі здоров’ям. Не варто поститися й військовим, адже їм необхідно мати сили й енергію для щоденної служби.
У ПЦУ наголошують: сенс посту не в формальному виконанні дієтичних вимог, а в щирому прагненні змінити своє життя, очистити думки та серце.
Що не можна робити у Великий піст
Передусім йдеться про духовні обмеження, які полягають у низці основних правил. У Великий піст не можна:
- розпалювати конфлікти;
- ображати інших;
- розважатися надміру;
- зловживати алкоголем;
- ігнорувати молитву та богослужіння.
Піст – це час стриманості у словах, діях і думках. Вірянам радять відмовитися від зайвого інформаційного шуму, гучних святкувань та зосередитися на своєму житті та вчинках.