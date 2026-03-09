Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Церковний календар на квітень 2026: коли Вербна неділя, Великдень та жінок-мироносиць
На квітень у церковному календарі 2026 року припадає завершення Великого посту та одне з головних свят у християн — Воскресіння Христове (Великдень).
На початку місяця віряни святкують Вхід Господній у Єрусалим (Вербну неділю) — подію, що передує Страсному тижню. Уже 12 квітня православні та греко-католики відзначають Великдень, який символізує перемогу життя над смертю та є центральною подією християнської віри.
Упродовж квітня церква також вшановує апостолів, мучеників, преподобних і святителів, серед яких апостол і євангеліст Марко, великомученик Юрій Побідоносець та інші святі.
Факти ICTV зібрали церковний календар на квітень 2026 року по днях — усі дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.
Церковні свята у квітні 2026 року
- 1 квітня — святої преподобної Марії Єгипетської.
- 2 квітня — святого преподобного Тита, чудотворця.
- 3 квітня — святого преподобного Микити, ігумена Мідікійського.
- 4 квітня — святих преподобних Йосифа Піснописця і Юрія; Лазарева субота.
- 5 квітня — Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя); святих мучеників Феодула, Агатопода та інших.
- 6 квітня — святого Мефодія, учителя слов’ян; святого Євтихія.
- 7 квітня — святого преподобного Юрія, єпископа.
- 8 квітня — святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа та інших.
- 9 квітня — Чистий четвер; святого мученика Євпсихія.
- 10 квітня — Страсна пʼятниця; святих мучеників Терентія і Помпія.
- 11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергамського.
- 12 квітня — Воскресіння Христове (Великдень); святого преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського.
- 13 квітня — святого священномученика Артемона.
- 14 квітня — Мучеників Антонія, Іоана і Євстафія Литовських; мученика Ардаліона; мучеників 1000 перських і Аза та скопця.
- 15 квітня — святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима.
- 16 квітня — святих мучениць Агапії, Ірини і Хіонії.
- 17 квітня — святих преподобних Симеона й Акакія, єпископів.
- 18 квітня — святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.
- 19 квітня — святого преподобного Івана Печерника.
- 20 квітня — святого преподобного Федора Трихіни.
- 21 квітня — мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших; святителя Максиміана, патріарха Константинопольського.
- 22 квітня — святих преподобних Федора Сикеота і Віталія.
- 23 квітня — святого великомученика Юрія Переможця.
- 24 квітня — святого мученика Сави Стратилата.
- 25 квітня — святого апостола і євангеліста Марка.
- 26 квітня — святих жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; святого священномученика Василія, єпископа Амасійського.
- 27 квітня — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського.
- 28 квітня — святих мучеників Максима і Дади.
- 29 квітня — святих дев’яти мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона.
- 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.
