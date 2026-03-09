На квітень у церковному календарі 2026 року припадає завершення Великого посту та одне з головних свят у християн — Воскресіння Христове (Великдень).

На початку місяця віряни святкують Вхід Господній у Єрусалим (Вербну неділю) — подію, що передує Страсному тижню. Уже 12 квітня православні та греко-католики відзначають Великдень, який символізує перемогу життя над смертю та є центральною подією християнської віри.

Упродовж квітня церква також вшановує апостолів, мучеників, преподобних і святителів, серед яких апостол і євангеліст Марко, великомученик Юрій Побідоносець та інші святі.

Факти ICTV зібрали церковний календар на квітень 2026 року по днях — усі дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у квітні 2026 року

  • 1 квітня — святої преподобної Марії Єгипетської.
  • 2 квітня — святого преподобного Тита, чудотворця.
  • 3 квітня — святого преподобного Микити, ігумена Мідікійського.
  • 4 квітня — святих преподобних Йосифа Піснописця і Юрія; Лазарева субота.
  • 5 квітня — Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя); святих мучеників Феодула, Агатопода та інших.
  • 6 квітня — святого Мефодія, учителя слов’ян; святого Євтихія.
  • 7 квітня — святого преподобного Юрія, єпископа.
  • 8 квітня — святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа та інших.
  • 9 квітня — Чистий четвер; святого мученика Євпсихія.
  • 10 квітня — Страсна пʼятниця; святих мучеників Терентія і Помпія.
  • 11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергамського.
  • 12 квітня — Воскресіння Христове (Великдень); святого преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського.
  • 13 квітня — святого священномученика Артемона.
  • 14 квітня — Мучеників Антонія, Іоана і Євстафія Литовських; мученика Ардаліона; мучеників 1000 перських і Аза та скопця.
  • 15 квітня — святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима.
  • 16 квітня — святих мучениць Агапії, Ірини і Хіонії.
  • 17 квітня — святих преподобних Симеона й Акакія, єпископів.
  • 18 квітня — святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.
  • 19 квітня — святого преподобного Івана Печерника.
  • 20 квітня — святого преподобного Федора Трихіни.
  • 21 квітня — мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших; святителя Максиміана, патріарха Константинопольського.
  • 22 квітня — святих преподобних Федора Сикеота і Віталія.
  • 23 квітня — святого великомученика Юрія Переможця.
  • 24 квітня — святого мученика Сави Стратилата.
  • 25 квітня — святого апостола і євангеліста Марка.
  • 26 квітня — святих жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; святого священномученика Василія, єпископа Амасійського.
  • 27 квітня — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського.
  • 28 квітня — святих мучеників Максима і Дади.
  • 29 квітня — святих дев’яти мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона.
  • 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.
