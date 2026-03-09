На квітень у церковному календарі 2026 року припадає завершення Великого посту та одне з головних свят у християн — Воскресіння Христове (Великдень).

На початку місяця віряни святкують Вхід Господній у Єрусалим (Вербну неділю) — подію, що передує Страсному тижню. Уже 12 квітня православні та греко-католики відзначають Великдень, який символізує перемогу життя над смертю та є центральною подією християнської віри.

Упродовж квітня церква також вшановує апостолів, мучеників, преподобних і святителів, серед яких апостол і євангеліст Марко, великомученик Юрій Побідоносець та інші святі.

Факти ICTV зібрали церковний календар на квітень 2026 року по днях — усі дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у квітні 2026 року

1 квітня — святої преподобної Марії Єгипетської.

— святої преподобної Марії Єгипетської. 2 квітня — святого преподобного Тита, чудотворця.

— святого преподобного Тита, чудотворця. 3 квітня — святого преподобного Микити, ігумена Мідікійського.

— святого преподобного Микити, ігумена Мідікійського. 4 квітня — святих преподобних Йосифа Піснописця і Юрія; Лазарева субота.

— святих преподобних Йосифа Піснописця і Юрія; Лазарева субота. 5 квітня — Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя); святих мучеників Феодула, Агатопода та інших.

— Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя); святих мучеників Феодула, Агатопода та інших. 6 квітня — святого Мефодія, учителя слов’ян; святого Євтихія.

— святого Мефодія, учителя слов’ян; святого Євтихія. 7 квітня — святого преподобного Юрія, єпископа.

— святого преподобного Юрія, єпископа. 8 квітня — святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа та інших.

— святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа та інших. 9 квітня — Чистий четвер ; святого мученика Євпсихія.

; святого мученика Євпсихія. 10 квітня — Страсна пʼятниця ; святих мучеників Терентія і Помпія.

; святих мучеників Терентія і Помпія. 11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергамського.

— святого священномученика Антипи, єпископа Пергамського. 12 квітня — Воскресіння Христове (Великдень) ; святого преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського.

; святого преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського. 13 квітня — святого священномученика Артемона.

— святого священномученика Артемона. 14 квітня — Мучеників Антонія, Іоана і Євстафія Литовських; мученика Ардаліона; мучеників 1000 перських і Аза та скопця.

— Мучеників Антонія, Іоана і Євстафія Литовських; мученика Ардаліона; мучеників 1000 перських і Аза та скопця. 15 квітня — святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима.

— святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима. 16 квітня — святих мучениць Агапії, Ірини і Хіонії.

— святих мучениць Агапії, Ірини і Хіонії. 17 квітня — святих преподобних Симеона й Акакія, єпископів.

— святих преподобних Симеона й Акакія, єпископів. 18 квітня — святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.

— святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта. 19 квітня — святого преподобного Івана Печерника.

— святого преподобного Івана Печерника. 20 квітня — святого преподобного Федора Трихіни.

— святого преподобного Федора Трихіни. 21 квітня — мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших; святителя Максиміана, патріарха Константинопольського.

— мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших; святителя Максиміана, патріарха Константинопольського. 22 квітня — святих преподобних Федора Сикеота і Віталія.

— святих преподобних Федора Сикеота і Віталія. 23 квітня — святого великомученика Юрія Переможця.

24 квітня — святого мученика Сави Стратилата.

— святого мученика Сави Стратилата. 25 квітня — святого апостола і євангеліста Марка.

— святого апостола і євангеліста Марка. 26 квітня — святих жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; святого священномученика Василія, єпископа Амасійського.

Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; святого священномученика Василія, єпископа Амасійського. 27 квітня — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського.

— святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського. 28 квітня — святих мучеників Максима і Дади.

— святих мучеників Максима і Дади. 29 квітня — святих дев’яти мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона.

— святих дев’яти мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона. 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

