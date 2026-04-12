І відродиться Україна знов: патріотичні вірші про Великдень 2026
Кожен день приносить українцям нові випробування, а в серцях мільйонів живе незламна віра у світле майбутнє. У цей непростий час, коли земля стогне від вибухів, а небо захмарене тривогою, Великдень стає особливим символом. Це давнє релігійне свято та втілення споконвічної людської віри у перемогу життя над смертю, світла над темрявою.
Факти ICTV підготували добірку патріотичних віршів про Великдень.
Вірші патріотичні про Великдень
В ці дні, сповнені гіркоти втрат і незламної мужності, українці, як ніколи раніше, прагнуть дива. Вони чекають, що разом із воскресінням Христовим воскресне й їхня зранена земля, їхня нескорена Україна. У кожному великодньому вітанні, у кожній запаленій свічці, у кожній молитві звучить не лише радість воскресіння, але й гаряче бажання миру, зцілення та відродження нашої батьківщини.
Вірші про Великдень можуть стати чудовим способом привітати рідних і близьких! Вони додають тепла, душевності та особливого святкового настрою вашим привітанням.
***
У час, коли тривога в кожнім домі,
І тінь війни лягла на рідний край,
Великодні дзвони б’ють не громом,
А шепотом: “Надіюсь і чекаю”.
**
Нехай святе Воскресіння Христове
Розбудить віру в зранених серцях,
І сила духу, незборима й нова,
Допоможе мир здобути в цих боях.
***
Ми молимось за воїнів, за тих, хто в полі,
За матерів, що сльози ллють вночі.
Нехай Великдень стане світлим колом,
Що зцілить рани, зніме всі жалі.
***
Христос Воскрес! Нехай ця вість лунає,
І в кожне серце промінь занесе.
Щоб Україна з попелу постала,
І мирний день нарешті вже прийшов.
***
Нехай святкова свічка пломінь кине,
На темні ночі, на гіркі часи.
І віра в перемогу не загине,
Як сонце правди зійде у росі.
***
Ми знаємо, що після ночі буде ранок,
І знов зазеленіє рідна земля.
Великдень стане символом світанку,
Нового життя, де сльози не бринять.
***
У великодній час скорботи й віри,
Ми просим миру для землі святої.
Хай воскресіння стане знаком миру,
І відродиться Україна знов.
***
Христос воскрес! І ми воскреснем з ним,
Сильніші духом, мудріші в борні.
Щоб знов засяяв край наш нездоланний,
У світлі миру, в радості й весні.
***
Над Україною весна співає,
Хоч сльози ще не висохли з лиця.
І дзвони великодні розливаються,
Несучи віру в краще майбуття.
***
Нехай свята надія в серці квітне,
Як перші проліски на звільненій землі.
І кожен день, що сонце нам присвітить,
Наблизить мить омріяної волі.
***
Ми пам’ятаємо всіх, хто в небесах,
Хто за свободу душу віддав.
І віримо, що в великодніх чудесах,
Настане мир, якого кожен ждав.
***
Христос воскрес! І Україна встане,
Сильніша духом, вільна і нова.
І сонце правди знов для нас засяє,
Розквітне радістю кожнісінька трава.