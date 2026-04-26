Стрілянина на вечері з Трампом: у США посилюють безпеку перед візитом Чарльза III
- Британські та американські служби безпеки посилили співпрацю перед візитом короля Чарльза III до США.
- Заходи безпеки переглянули через стрілянину у Вашингтоні, що сталася під час заходу за участю Дональда Трампа.
Уряд Великої Британії продовжив тісну співпрацю з американськими службами безпеки напередодні візиту короля Чарльза III до США на тлі стрілянини у готелі в Вашингтоні, де перебував президент Дональд Трамп та інші високопосадовці.
Про це повідомляє Reuters.
Співпраця Британії та США перед візитом короля
Відповідаючи на запитання журналістів, головний секретар прем’єр-міністра Кіра Стармера Даррен Джонс сказав, що британський уряд і Букінгемський палац ставляться до безпеки короля Чарльза III дуже серйозно.
За його словами, вже тривають широкі обговорення, які триватимуть найближчими днями.
– Щодо візиту його величності до США наступного тижня: наші служби безпеки, очевидно, продовжують тісно співпрацювати для цього, – стверджує Даррен Джонс.
За інформацією видання, у понеділок, 27 квітня, розпочнеться чотириденний візит короля Чарльза III та королеви Камілли до США.
Програма поїздки передбачає виступ перед Конгресом до 250-річчя американської незалежності, а також приватну зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
У суботу ввечері відбулася стрілянина під час вечері кореспондентів Білого дому, на якій перебував Трамп. Після цього охоронці швидко вивели американського президента із зали та будівлі.