Традиційно у травні віряни відзначають День Миколи Чудотворця, або, як його ще називають у народі, – весняного Миколи.

Свято приурочене до перенесення мощей святителя Миколи з Мир Лікійських до італійського міста Барі у 1087 році.

Микола Чудотворець 2026 – дата

Згідно з новоюліанським календарем, День Миколи Чудотворця 2026 відзначається 9 травня. За старим стилем, весняний Микола припадає на 22 травня.

Микола Чудотворець є одним із найшанованіших святих у православній церкві. Він був єпископом міста Мира в Лікії (сучасна територія Туреччини), зазнавав гонінь за часів правління римського імператора Діоклетіана.

Усе життя святого було сповнене благодіяннями та чудесами. Микола допомагав тим, хто тоне, визволяв полонених, рятував від смертної кари невинних, зцілював хворих, допомагав позбутися бідності, дарував їжу голодним, був помічником та заступником.

Сьогодні варто привітати рідних з цим церковним святом та побажати їм миру, здоров'я та чудес у житті.

Привітання з Днем Миколи Чудотворця в картинках

