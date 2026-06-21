День батька в Україні – це офіційне свято, яке відзначають кожної третьої неділі червня.

Згідно з указом президента України №274/2019, підписаним 18 травня 2019 року, свято покликане зміцнювати інститут сім’ї та наголошувати на значущості татусів у вихованні дітей.

Факти ICTV дізнавалися, коли день батька 2026 в Україні та які традиції пов’язані з цим святом.

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Коли день батька в Україні у 2026 році

У 2026 році цей день випаде на 21 червня.

Є ще один день батька 2026 року, дата якого припадає на третю неділю вересня. Це Всенародний День батька, який у 2026 році відсвяткують 20 вересня, проте цей день не має офіційного статусу.

Коли відзначають день батька у 2026 році та як з’явилося свято

День батька вперше відзначили у США 1910 року, завдяки ініціативі Сонори Смарт Додд зі штату Вашингтон.

Після смерті матері її та п’ятьох її братів і сестер виховував батько.

Натхненна його прикладом, Сонора запропонувала встановити свято на честь усіх татусів.

1966 року День батька став офіційним у США, а до 2012 року його почали святкувати в понад 28 країнах світу.

У США – це сімейне свято, коли члени родини вітають татусів, дарують подарунки та влаштовують спільні заходи.

Зокрема, презентують листівки, одяг, інструменти, гаджети, предмети для хобі, влаштовують пікніки, барбекю, походи, спортивні ігри.

Багато сімей цього дня вечеряють у кафе або замовляють їжу додому. Проводяться спеціальні заходи, як-от паради, концерти, тематичні акції в школах і церквах. Це неофіційний вихідний, але його широко відзначають по всій країні.

День батька 2026: як його святкують в Україні

Для України це свято порівняно нове, тому традиції ще не усталилися. Цього дня українці вітають татусів теплими словами, телефонуючи або зустрічаючись особисто.

Варто вітати всіх чоловіків, які виконують або символізують роль батьків у нашому житті. Це можуть бути дідусі, дядьки, старші брати або інші близькі, які дбають про дітей і беруть на себе відповідальність.

Багато хто в цей день дарує невеликі подарунки своїм татам та іншим чоловікам у сім’ї, які відіграють важливу роль у їхньому щасливому дитинстві. Також часто влаштовують сімейні зустрічі або вечері.

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