Медовий Спас 2026: привітання з Маковієм в картинках, віршах і прозі
1 серпня за новим стилем та 14 серпня старим стилем православні християни відзначають Медовий Спас, або, як його ще називають у народі, свято Маковія.
Це перший з трьох Спасів у церковному календарі, який знаменує початок двотижневого Успенського посту та пов’язаний із низкою традицій. На Маковія віряни відвідують церкву, де освячують мед, мак, воду і так звані маковійчики — букети з польових квітів і цілющих трав.
З Медовим Спасом заведено вітати всіх рідних і близьких — надішліть їм красиву листівку або теплі слова. Факти ICTV підготували привітання з Маковієм в картинках, віршах і прозі, аби ви потішили дорогих серцю людей.
Медовий Спас 2026: привітання в картинках
Привітання з Медовим Спасом у віршах
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Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров’я вас хай не підводить,
І щастя часто в дім заходить!
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Медовий Спас до нас прийшов,
Солодкий, теплий, як любов.
Хай в домі буде хліб і сіль,
Добро і щастя — звідусіль!
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З Медовим Спасом щиро вітаю,
Здоров’я й миру сердечно бажаю.
Нехай у серці радість живе
А Господь до мрії лагідно веде!
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Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!
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Привітання з Медовим Спасом у прозі
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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у домі завжди панує затишок, у серці — віра, у родині — любов, а на столі — щедрі дари літа. Здоров’я вам, достатку і Божого благословення!
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З Медовим Спасом! Нехай Божа ласка огорне ваш дім, подарує щастя, міцне здоров’я, а серце буде відкрите до добра, світла і кохання!
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Нехай Медовий Спас принесе у ваше життя душевний спокій, чудовий настрій та міцне здоров’я. Бажаю мирного неба над головою, достатку і благополуччя. З Маковієм!
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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай життя буде солодким і ароматним, як мед, нехай буде наповнене теплом, ніжністю і любов’ю. Нехай Бог береже тебе і твою родину. Зі святом!
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Нехай Медовий Спас подарує безліч позитивних емоцій і сотні яскравих моментів! Бажаю миру, достатку, посмішок і кохання! Нехай у твоїй душі панують гармонія і щастя! Нехай здоров’я буде міцним, а життя — солодким, немов мед!
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