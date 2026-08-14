1 серпня за новим стилем та 14 серпня старим стилем православні християни відзначають Медовий Спас, або, як його ще називають у народі, свято Маковія.

Це перший з трьох Спасів у церковному календарі, який знаменує початок двотижневого Успенського посту та пов’язаний із низкою традицій. На Маковія віряни відвідують церкву, де освячують мед, мак, воду і так звані маковійчики — букети з польових квітів і цілющих трав.

З Медовим Спасом заведено вітати всіх рідних і близьких — надішліть їм красиву листівку або теплі слова. Факти ICTV підготували привітання з Маковієм в картинках, віршах і прозі, аби ви потішили дорогих серцю людей.

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Медовий Спас 2026: привітання в картинках

Привітання з Медовим Спасом у віршах

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров’я вас хай не підводить,

І щастя часто в дім заходить!

***

Медовий Спас до нас прийшов,

Солодкий, теплий, як любов.

Хай в домі буде хліб і сіль,

Добро і щастя — звідусіль!

***

З Медовим Спасом щиро вітаю,

Здоров’я й миру сердечно бажаю.

Нехай у серці радість живе

А Господь до мрії лагідно веде!

***

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Привітання з Медовим Спасом у прозі

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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у домі завжди панує затишок, у серці — віра, у родині — любов, а на столі — щедрі дари літа. Здоров’я вам, достатку і Божого благословення!

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З Медовим Спасом! Нехай Божа ласка огорне ваш дім, подарує щастя, міцне здоров’я, а серце буде відкрите до добра, світла і кохання!

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Нехай Медовий Спас принесе у ваше життя душевний спокій, чудовий настрій та міцне здоров’я. Бажаю мирного неба над головою, достатку і благополуччя. З Маковієм!

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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай життя буде солодким і ароматним, як мед, нехай буде наповнене теплом, ніжністю і любов’ю. Нехай Бог береже тебе і твою родину. Зі святом!

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Нехай Медовий Спас подарує безліч позитивних емоцій і сотні яскравих моментів! Бажаю миру, достатку, посмішок і кохання! Нехай у твоїй душі панують гармонія і щастя! Нехай здоров’я буде міцним, а життя — солодким, немов мед!

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