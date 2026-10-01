На початку жовтня в Україні відзначається велика кількість свят, які мають як релігійне, так і державне значення. Серед них — Покрова Пресвятої Богородиці, яка традиційно шанується як покровителька воїнів і козацтва.  

Також цього місяця святкують День захисників і захисниць України та День ветерана, присвячені відданості та подвигу тих, хто захищав і продовжує захищати нашу державу. 

Коли в Україні відзначають День ветерана та як його святкують, читайте в нашому матеріалі. 

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День ветерана 2026: дата 

В Україні День ветерана щороку відзначають 1 жовтня. Це свято було започатковано у 2004 році за Указом Президента України та присвячене вшануванню ветеранів, які пройшли через тяжкі випробування війни.  

День ветерана, дата якого збігається з днем захисників, — це нагода віддати шану їхній мужності, подвигу та самопожертві заради незалежності й свободи держави. 

Традиції та звичаї святкування дня ветерана 2026 в Україні 

У цей день по всій країні проводяться церемонії, покладання квітів до пам’ятників загиблим воїнам, зустрічі ветеранів з представниками влади та молоддю. 

Організовуються благодійні акції, надаються медичні та соціальні послуги, консультації з юридичних і соціальних питань для ветеранів. 

У школах та університетах проходять уроки пам’яті й виховні години, де ветерани діляться своїм досвідом та історіями з молодим поколінням. 

День ветерана символізує повагу і вдячність всім, хто захищав і продовжує захищати Україну. Це свято об’єднує ветеранів Другої світової війни та сучасних воїнів, які беруть участь у бойових діях. Воно нагадує про важливість єдності, стійкості та непохитності у боротьбі за незалежність. 

День ветерана в Україні: цікаві факти 

Свято було засноване для вшанування ветеранів усіх поколінь, які брали участь у боротьбі за свободу України. 

В Україні діє багато громадських організацій, що підтримують і допомагають ветеранам. 

Пам’ятні заходи часто включають виступи ветеранів, показ документальних фільмів та виставки, присвячені історії війни. 

День ветерана відзначають з особливою увагою до тих, хто пройшов через війни та конфлікти, захищаючи батьківщину. Свято формує у молодого покоління патріотичні почуття і нагадує про важливість національної пам’яті.  

Його відзначають не лише урочистими заходами, а й конкретними справами, спрямованими на покращення життя ветеранів, забезпечення їхньої підтримки та соціального захисту. 

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