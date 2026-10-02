Сьогодні, 2 жовтня, в Україні вшановують пам’ять священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та мученика Феоктиста. У православному календарі ця дата відома також за народною назвою Купріянів день.

У світовому календарі 2 жовтня позначене великою кількістю подій. Це Всесвітній день сільськогосподарських тварин, Всесвітній день без алкоголю, Міжнародний день соціального педагога та Міжнародний день ненасильства. Також цього дня у світі відзначають День уролога.

Факти ICTV зібрали всі головні події 2 жовтня – дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна та не можна робити цього дня, а також, хто святкує іменини.

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Яке сьогодні церковне свято – 2 жовтня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та мученика Феоктиста. У народному календарі ця дата відома як Купріянів день або Журавлине віче. Люди казали, що цього дня журавлі проводять збори перед відльотом у теплі краї.

Святі Кипріян та Юстина жили у III–IV століттях і постраждали за християнську віру за часів переслідувань імператора Діоклетіана.

Кипріян, який колись займався язичницькою магією, навернувся до Христа завдяки силі молитви Юстини та став єпископом. Разом із нею він був страчений за віру, а воїн Феоктист, який став свідком їхнього подвигу, відкрито визнав себе християнином і також прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує день ангела 2 жовтня 2026 року

Цього дня іменини відзначають Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір та Яків. Також день ангела святкують Ганна, Олександра, Юстина та Устина.

Що не можна робити 2 жовтня 2026 року

Лінуватися – у народі вірили, що бездіяльність цього дня призводить до хвороб.

Сваритися, з’ясовувати стосунки та лихословити.

Брати чи давати гроші в борг.

Рушати в далеку дорогу.

Вживати алкоголь, бо цього дня особливо легко накликати на себе біду.

Що можна робити сьогодні

Цей день вважається енергетично найсильнішим, тому провести його слід активно: зайнятися фізичною працею, спортом або творчістю. Також це сприятливий час для бізнесу, початку нових справ і оздоровчих практик.

Цього дня віряни просять у молитві святих Кипріяна та Юстину про захист від зла та спокус. Допускається рукоділля, робота вдома, збір грибів чи посадка підзимових культур.

Можна дозволити собі приємні покупки, невеликі радощі й навіть несподівані вчинки. Енергія Водолія сприяє сміливим рішенням, новим ідеям, реформам та ризикованим проєктам. У цей час добре перебувати в товаристві друзів чи колег, адже соціальні контакти приносять користь.

Народні прикмети на 2 жовтня 2026 року

Дме південний вітер – чекайте на добрий урожай озимих.

Якщо цього дня пішов дощ – скоро будуть заморозки.

Багато грибів у лісі – наступне літо буде дощовим.

Дерева активно скидають листя – холоди й зима вже близько.

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