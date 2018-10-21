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Ізраїль вирішив відкрити кордон з сектором Газа

Ізраїль відкриє кілька КПП на кордоні з сектором Газа.

Сектор Газа

Міністерство оборони Ізраїлю вирішив відкрити КПП Ерез і Керем-Шалом, які призупиняли роботу через ракетні обстріли, повідомляє Кореспондент.

Рішення про відкриття КПП пояснили тим, що число інцидентів із застосуванням насильства у секторі Газа зменшилося.

Також заявили, що відновлення постачань палива, яке закупили для Гази, обговорять пізніше.

Читайте: Ізраїль збив сирійський винищувач

До слова, сектор Газа завдав ракетного удару по житловим районам в Ізраїлі.

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