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Надання притулку в США. Трамп готує новий план

США наступного тижня можуть затвердити новий план надання притулку, який виключає незаконне проникнення мігрантів у країну.

– Іноземці більше не отримають вільний прохід у країну незаконним шляхом, подаючи безпідставні заяви у пошуках притулку, – заявив президент США Дональд Трамп у Білому домі.

За його словами, згідно з новим планом, заяви про надання притулку тепер можна буде подати лише в місцях в’їзду в США, пише газета The Hill.

Трамп попередив прохачів притулку, яких упіймають при незаконному перетині кордону, що їх будуть утримувати в наметах до судового розгляду.

Це стосується перш за все мігрантів із Центральної Америки, яких Трамп назвав серйозною загрозою безпеці країни.

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Як відомо, закон США про імміграцію та громадянство від 1965 року дозволяє будь-якому іммігранту подати заяву на отримання притулку – незалежно від того, як він в’їхав у країну.

Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images

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