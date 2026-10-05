Європейська комісія дуже уважно відстежує інформацію про ймовірний спалах легеневої чуми в Сибіру після інциденту в науково-дослідному інституті Росії. У разі потреби Європейський Союз готовий координувати заходи реагування між державами-членами.

Про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчірова, цитує Euronews.

Реакція ЄС на ймовірний спалах легеневої чуми в РФ

В Єврокомісії підтвердили, що знають про повідомлення щодо надзвичайної події в російській лабораторії, яка пов’язана зі збудником чуми.

Зараз дивляться

— Громадське здоров’я завжди є для нас пріоритетом, тому ми підтримуємо зв’язок із експертами з Європейського центру з профілактики та контролю захворювань. Ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається, — зазначила вона.

Речниця Єврокомісії наголосила, що після пандемії Covid–19 ЄС набагато краще підготовлений до будь-яких потенційних епідемічних загроз, а країни-члени мають необхідні запаси антибіотиків.

Для отримання оперативної та оновленої інформації від російської влади Єврокомісія використовує офіційні канали Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Окрім ЄС, за повідомленнями про підозру в разі чуми та запровадженими карантинними заходами в Росії також стежать у Білому домі.

Ймовірний спалах легеневої чуми в РФ: що відомо

За даними місцевих російських ЗМІ, 25 вересня 28-річна Дар’я Шипілова, яка працювала в науково-дослідному інституті з боротьби з чумою в Іркутській області РФ, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

Згодом лаборантку госпіталізували із симптомами важкої пневмонії. Проте в ніч проти 2 жовтня вона померла в лікарні.

Після її смерті місцева влада запровадила карантин у кількох медичних закладах регіону та взяла під нагляд майже 200 осіб, які контактували з померлою.

ЗМІ припускали, що Шипілова могла заразитися саме легеневою чумою, проте російські органи охорони здоров’я цей діагноз офіційно не підтвердили.

Через ризик поширення легеневої чуми країни Центральної Азії запроваджують додаткові санітарні обмеження та посилюють перевірки громадян, які прибувають із території РФ. Особливий контроль запроваджується як на державних кордонах, так і на внутрішніх транспортних вузлах у Росії.

Про запровадження профілактичних заходів та особливого режиму санітарно-епідеміологічного контролю вже офіційно оголосили Міністерства закордонних справ Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану.

Водночас у самій Росії інфекційні ризики змусили владу вдатися до перевірок у столиці. За даними низки російських ЗМІ, у аеропортах та на вокзалах Москви почали масово вимірювати температуру всім пасажирам, які прибувають із регіону спалаху — міста Іркутськ.

Епіцентром поширення небезпечної інфекції залишається Іркутська область. У самому Іркутську через загрозу розповсюдження чуми на суворий карантин закрили вже п’ять медичних закладів, серед яких опинилася дитяча лікарня.

Варто зазначити, що у травні на круїзному лайнері стався спалах хантавірусу, після чого перші партії експериментального противірусного препарату для його лікування відправляли до Франції, Іспанії та Нідерландів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.