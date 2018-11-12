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Пожежа у Каліфорнії: будинки зірок за мільйони доларів до і після

Джерард Батлер поділився жахливою ​​фотографією свого будинку в Малібу, показуючи, що його повністю зруйновано пожежею Вулсі.

Джерард Батлер втратив свій будинок через пожежу Вулсі. На фото, які він виклав у соцмережах, видно, якої сили була пожежа. Від будинку актора не так багато залишилося: металева рама і сходи.

Ще прикріше за Батлера стає, коли згадуєш, як виглядав його будинок до пожежі.

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Пожежа у Каліфорнії: будинки зірок за мільйони доларів до і після / 16 фотографий

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Пожежа також знищила будинок співака Робіна Тіка в Малібу.

Фото: Instagram/robinthicke

Ось як він виглядав, коли коштував декілька мільйонів доларів.

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Пожежа у Каліфорнії: будинки зірок за мільйони доларів до і після / 5 фотографий

До слова, раніше влада наказала евакуацію Малібу через стрімкий рух Вулсі до Тихого океану. Через загрозу пожеж були змушені залишити свої будинки такі зірки як: Вілл Сміт і його сім’я, Шер, Леді Гага, сестри Кардашян, Гільєрмо дель Торо та інші.

Фото: gbutler.ru

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