Європарламент прийняв рішення відшкодовувати повну вартість квитків у разі запізнення поїзда.

У Європейському парламенті ухвалили зміни до законодавства, які передбачають відшкодування вартості квитка на поїзд на 100% у тому випадку, якщо він запізнився, повідомляється на сайті Європарламенту.

Якщо поїзд буде затримуватиметься на годину і для цього немає причини, то пасажирам компенсують 50% вартості квитка.

У разі затримки на півтори години компенсують 75% вартості квитка, а при двогодинній затримці відшкодують повну вартість квитка.

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При цьому у залізничних компаній буде обмежена кількість випадків, в яких в якості виправдання може бути використано поняття надзвичайні обставини.

Тепер зміни повинні затвердити в Раді ЄС.

До слова, поїзд, який ходить в Міжнародний аеропорт Бориспіль, отримав назву Kyiv Boryspil Express.